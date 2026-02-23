賴總統同意韓國瑜邀約赴立院國情報告 民眾黨團：核心目標為實問實答

賴清德總統今天與五院院長茶敘，立法院長韓國瑜當面邀請其進行國情報告。民眾黨立法院對此表示，賴總統應該就軍購預算透明化、台美貿易暨關稅協定等重大國政議題提出深入報告，無論是「統問統答」或「依序回答」，核心目標皆為「實問實答」。

賴總統上午邀請五院院長茶敘，韓國瑜會後在立法院受訪時表示，針對當前中華民國處境、大家憂心的問題，還有立法院在下會期想要解決的問題，自己在會中邀請賴總統親自到立法院說明，「賴總統欣然接受，願意到立法院做國情報告。」

針對韓國瑜邀請賴總統進行國情報告，民眾黨立法院黨團稍早發布聲明表示，民眾黨團早已提出相關議案，一再敦促賴總統履行其選前對國人的承諾，主動向最高民意機關負責，落實憲政權責的核心價值，如今賴總統既然已經表態接受邀請，民眾黨團期許其能夠秉持誠信、履行承諾，體現責任政治的精神。

民眾黨團指出，面對日益嚴峻的國際情勢與內政挑戰，包括國人高度關切的軍購預算透明化、台美貿易暨關稅協定等重大國政議題，賴總統應該提出具體且深入的報告，並且清楚說明何以總統竟違反憲法義務，拒絕公布立法院三讀通過的法律。

有關報告具體形式，民眾黨團則是主張，按照現行「立法院職權行使法」軌道，交由黨團協商決定，而無論是「統問統答」或「依序回答」，核心目標都應該是「實問實答」，如此才能達到實質透明、具有意義的國情報告功能，破除形式主義，真正與民意接軌。