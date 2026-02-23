快訊

韓國瑜拋立院遷建 江啟臣被點名表態：台中地理位置得天獨厚 非常適合

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今天針對立法院遷建問題，提出他的看法。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣今天針對立法院遷建問題，提出他的看法。記者游振昇／攝影

立法院韓國瑜提出立法院遷建問題，立法院副院長江啟臣今天表示，台中地理位置得天獨厚，氣候環境天生麗質，且從國土戰略與區域平衡來看，非常適合成為國家政治中心或首都。

江啟臣表示，立法院遷建與否，任何提案我們都尊重，也盼社會各界能充分討論，立法院是合議制，最終都還是需要經過院會作出決議。

立委何欣純今天指出，韓國瑜院長突然拋出立法院遷建，選項只有兩處，圓山飯店、空總舊址，都在台北，她非常錯愕！她說在蘇嘉全、與游錫堃院長任內，曾就選址、交通、區域均衡等開始做評估，嚴謹看待，游院長還具體提出6處地點，包括台中成功嶺，當時盧秀燕市長還說「台中是最好的地點」，她說反觀韓院長，透過媒體拋出遷建議題，但提出地點全是台北，缺乏完整配套與公開討論，令人憂心。

何欣純表示，此時此刻，台中盧市長，及身為韓院長左右手的江啟臣副院長，應明確表示態度！

立法院 韓國瑜 江啟臣 何欣純

