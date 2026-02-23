【重磅快評】賴清德如願統問統答 別浪費韓國瑜折衝的美意

賴清德總統今與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，賴總統以「四化」回應韓年前提出的「化」字建言；韓國瑜也不含糊，會後表示已邀賴到立法院做國情報告，他將取得三黨團共識後行文邀請，方式一定是採取「統問統答」；韓國瑜一改去年底立法院是採共識決的態度，具體釋出朝野和解訊息，民進黨政府應好好把握，別再政治算計了。

去年底韓國瑜婉拒總統賴清德邀請的「國政茶敘」，主要是立法院為合議制機關，院長出席此類涉及重大政策的協商，應先取得朝野各黨團的授權或共識，不宜由院長個人代表全院決策；政界也有人認為，當時韓可能認為「茶敘」難以實質解決僵局，甚至有「偷渡」院際協調之嫌，因此選擇不出席。

但這次賴清德總統與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，韓年前即主動發布願意出席茶敘的消息，並表示屆時他會正式向賴提議是不是要考慮「化」這個字，希望國家大事化小、小事化無、逢凶化吉，否則永遠衝突，對老百姓一點幫助都沒有。

賴清德今天開場白，說他感謝韓國瑜，人還沒有到，聲音已經先到了，用一個「化」字來點出今天茶敘的方向，希望朝野大事化小、小事化無、讓國家逢凶化吉。賴並表示，新的一年要化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛，雖然困難，但總是要為了國家、社會和人民要邁出第一步。

韓國瑜會後再度主動發布訊息，表示五院都關切總預算、軍購預算等，他邀請總統到立法院，「賴總統欣然接受，願意來立法院做國情報告」，他將取得三黨團共識後正式行文邀請賴總統，而方式一定是採取「統問統答」；韓並補充，國情報告方式上將會採取「統問統答」，這基本的禮遇，一定會特別地重視。

事實上，在此之前，藍白建請賴總統至立法院就國安、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告並接受諮詢，是要求採取即問即答方式進行；但總統府拿出113年憲判字第9號判決反對。今天韓國瑜主度表示賴總統的國情報告採取「統問統答」，透露不少可以解讀的訊息。

藍白之前要求國情報告採即問即答的方式進行，主要關鍵是不讓這場報告淪為總統演說，若只有片面演說而無問答，對國會監督毫無意義；但今天在藍白黨團都沒有表態之前，韓國瑜定調統問統答，顯然背後有一番折衝，不僅藍白黨團可能調整戰略，更展現韓國瑜的領導力，為朝野僵局解凍踏出第一步。

但解鈴最終還須繫鈴人，執政的民進黨政府對應韓國瑜的善意展現更多包容與誠意，才化解賴清德上台後的憲政僵局，包括總統要儘速提名補足大法官，行政院應執行立法院三讀通過的法律，不要玩弄覆議、頻繁釋憲、閣揆不副署、副署又不執行的把戲；賴總統若如願拿到統問統答的「優惠」，統問統答絕不可虛應故事，政府也應開始做一點實事，讓國政正常運轉起來，不要浪費韓國瑜的一番美意才好。