民眾黨支持度下滑4% 吳怡萱曝最終檢驗時間點

民眾黨北市議員黃瀞瑩、議員參選人吳怡萱今中午上網路政論節目，主持人問及近期山水民調顯示，民眾黨支持度下跌4.1％看法，以及藍白合。吳怡萱表示，最終的檢驗會是在年底選舉；同時，2026、2028的選舉要綁在一起看，現在是暖身，2028年就依循模式合作。

吳怡萱說，民調趨勢要進行比對，各民調都會參考近期有什麼大事件被操作，尤其農曆新年期間，民眾黨主席黃國昌就一連串攻擊操作，就能看出民進黨很善用行政、媒體資源等，但從過往的公投到大罷免結果來看，其實都能獲得反饋，民眾黨最終檢驗就是在今年底選舉。

她認為，縣市首長選舉因為民眾黨沒有自己母雞，多以議員為主，所以很難看出柯文哲的票有沒有被拉回來；黃國昌也說過，2026選舉要和2028放在一起來看，「2024年時的由上而下不同，現在是由下而上，民眾盼在野黨整合對抗民進黨，底蘊從基層上來。」

她說，藍白合是有結構的整合，現在是暖身姿態，2026年的奠基之下，28年就能依循此合作模式，「現在是暖身，不會到2027才要思考整合與合作。」

至於有沒有機會把柯文哲當時2024年總統票數拿回來？吳怡萱坦言，候選人能轉換的支持率有差，不一定會回到高點，但要讓民眾知道，民眾黨沒有倒，也是黨繼續再走10年的契機。