考試院新春團拜 周弘憲盼公部門攬才留才機制與時俱進

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
考試院今舉行新春團拜，院長周弘憲期勉新的一年持續健全文官制度，使公部門攬才及留才機制與時俱進，作為國家永續發展的堅實後盾。圖／考試院提供
考試院今舉行新春團拜，院長周弘憲期勉新的一年持續健全文官制度，使公部門攬才及留才機制與時俱進，作為國家永續發展的堅實後盾。圖／考試院提供

考試院今舉行新春團拜。考試院長周弘憲致詞時感謝院部會過去一年來的努力，並期勉大家面對AI浪潮與人口結構變化等挑戰，持續健全文官制度，使公部門攬才及留才機制與時俱進，作為國家永續發展的堅實後盾。

周弘憲指出，過去一年，考試院完成許多制度改革，在人事制度方面，修正了公務人員保障法、考績法、安全及衛生防護辦法、公務人員激勵辦法等法規，讓公部門霸凌防治與安全衛生防護得以強化。

同時，考試院放寬指名商調限制、育孫留停、新增身心調適假、調高職務列等及強化即時獎勵機制等，致力營造更為友善的公務職場環境。在國家考試改革方面，考試院成立測驗研究中心，精進國考試題品質。

周弘憲說，新的一年，面對AI人工智慧的發展、人口結構的變遷等挑戰，考試院仍有許多事情要做，包括持續推動國考減科、擴大電腦化測驗規模，藉以吸引更多年輕世代的人才進入公部門服務，也要再精進考績法制，以發揮考績積極功能等，期勉大家繼續攜手共同推動各項改革，齊心走在正確的道路上。

今天的新春團拜活動由周弘憲主持，副院長許舒翔、考試委員、部會首長及院部會代表共同參與。

考試院 周弘憲 考績

