韓邀賴總統國情報告採「統問統答」 民進黨團：應速召集黨團協商確認
五院院長新春茶敘今天登場，立法院長韓國瑜邀賴清德總統赴立法院國情報告，方式採統問統答，總統府重申「合憲程序下欣然前往」。民進黨立院黨團書記長陳培瑜說明，依據過往慣例，可能可以統問統答，但這件事並非韓說得算，「不是點菜就要上」，民進黨團要求進行黨團協商討論程序。
陳培瑜指出，總統從未拒絕赴立法院國情報告，但民進黨團立場為依法合憲，無論採何種方式、程序都須經過黨團協商，只要合乎憲法程序，總統一直都贊成國情報告，「過去總統不是不來，只是程序一直沒有討論，並非韓院長今天邀請，總統府才改變說法」。
她並提醒韓國瑜，該做的事還是要做，不要叫總統來立法院國情報告後就沒自己的事，包括總預算、軍購特別條例、政院版財劃法爭議都還是沒有解決。
