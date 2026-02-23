快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

聽新聞
0:00 / 0:00

韓邀賴總統國情報告採「統問統答」 民進黨團：應速召集黨團協商確認

聯合報／ 黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳培瑜。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳培瑜。圖／聯合報系資料照片

五院院長新春茶敘今天登場，立法院長韓國瑜邀賴清德總統赴立法院國情報告，方式採統問統答，總統府重申「合憲程序下欣然前往」。民進黨立院黨團書記長陳培瑜說明，依據過往慣例，可能可以統問統答，但這件事並非韓說得算，「不是點菜就要上」，民進黨團要求進行黨團協商討論程序。

陳培瑜指出，總統從未拒絕赴立法院國情報告，但民進黨團立場為依法合憲，無論採何種方式、程序都須經過黨團協商，只要合乎憲法程序，總統一直都贊成國情報告，「過去總統不是不來，只是程序一直沒有討論，並非韓院長今天邀請，總統府才改變說法」。

她並提醒韓國瑜，該做的事還是要做，不要叫總統來立法院國情報告後就沒自己的事，包括總預算、軍購特別條例、政院版財劃法爭議都還是沒有解決。

民進黨團 國情報告 立法院

延伸閱讀

韓國瑜醞釀國會遷建 中市府昔拋6地點曝現況：全力配合

中市長選舉升溫？何欣純單挑江啟臣回答這3件事

韓國瑜：賴願意國情報告 將採統問統答

韓國瑜邀國情報告 府：賴總統欣然前往盼團結一致使國家穩健前進

相關新聞

五院新春茶敘 韓國瑜：賴總統願赴立法院做國情報告

賴清德總統今天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜會後回到立法院開記者會表示，五院都關切總預算、軍購預算等，他邀請賴總統親...

五院院長茶敘 賴總統謝韓國瑜提「化」字建言回應「四化」

賴清德總統今早與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，賴總統開場致詞時表示，新的一年開始，「我們必然是要朝向：化誤解為理解、...

「賴神鬥老柯」第二回合 蔡其昌、柯建銘總召之戰勝負明揭曉

立法院新會期明天開議，政壇關注民進黨立法院黨團改組戰況，今年由賴清德總統屬意人選、立法院前副院長蔡其昌將挑戰「萬年總召」...

韓國瑜提立法院遷建議題 楊瓊瓔：我主張評估將立法院遷建到台中

立法院遷建議題，立委楊瓊瓔今天表示，很感謝韓國瑜院長願意把這個議題拿出來討論。她從2009年起就多次在立法院提案，從國土...

民眾黨支持度下滑4% 吳怡萱曝最終檢驗時間點

民眾黨北市議員黃瀞瑩、議員參選人吳怡萱今中午上網路政論節目，主持人問及近期山水民調顯示，民眾黨支持度下跌4.1％看法，以...

考試院新春團拜 周弘憲盼公部門攬才留才機制與時俱進

考試院今舉行新春團拜。考試院長周弘憲致詞時感謝院部會過去一年來的努力，並期勉大家面對AI浪潮與人口結構變化等挑戰，持續健...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。