快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜醞釀國會遷建 中市府昔拋6地點曝現況：全力配合

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
前立法院長游錫堃2022年啟動立法院遷建選址評估，並拜會台中市長盧秀燕進行意見交流。圖／台中市政府提供
前立法院長游錫堃2022年啟動立法院遷建選址評估，並拜會台中市長盧秀燕進行意見交流。圖／台中市政府提供

立法院遷建議題討論多年，立法院長韓國瑜上任後，傳出多次向朝野說明搬遷想法，地點分別為圓山大飯店或空總舊址興建全新大樓。事實上前立法院長游錫堃曾啟動選址評估，並拜會台中市長盧秀燕，市府當時提供6個場地可配合立院遷建。台中市府今表示，除干城商業區近年已有標租計畫，其餘5處皆適宜，將全力配合。

前立法院長游錫堃2022年啟動立法院遷建選址評估，並拜會台中市長盧秀燕，針對「新國會園區選址」交流意見，台中市府當時提議成功嶺營區、烏日兵工整備中心、立法院民主議政園區(原台灣省議會)、干城商業區、台中都會公園及清泉崗營區等6處場地，可作為立法院遷建地點。

盧秀燕當年指出，台中市推薦的6個地點各具特色，其中位於霧峰的立法院民主議政園區為台中民主倡議地；都會公園第一次納入評選，主要是為打造公園中的國會；有些則是基於區域的方便性，例如成功嶺及烏日兵工整備中心交通便利。選址在台中對大家來說都是美好的機緣，她「盼花落台中」，代表市府極力爭取國會遷都。

台中市都發局今表示，市府2022年提出6處立法院遷建選址場地，除干城商業區國產署近年已有標租計畫外，其它5處場地皆具交通便利區位、腹地廣闊的公有土地等優勢，屬常適宜地點，市府將全力配合立院辦理遷建事宜。

台中市府強調，立院遷建中台灣對整體社會發展有正向效益，除可讓首都減壓，更能平衡區域發展。

立法院 成功嶺

延伸閱讀

韓國瑜：賴願意國情報告 將採統問統答

韓國瑜邀國情報告 府：賴總統欣然前往盼團結一致使國家穩健前進

韓國瑜提立法院遷建議題 楊瓊瓔：我主張評估將立法院遷建到台中

韓國瑜：賴總統接受赴立院國情報告 將採統問統答

相關新聞

五院新春茶敘 韓國瑜：賴總統願赴立法院做國情報告

賴清德總統今天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜會後回到立法院開記者會表示，五院都關切總預算、軍購預算等，他邀請賴總統親...

五院院長茶敘 賴總統謝韓國瑜提「化」字建言回應「四化」

賴清德總統今早與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，賴總統開場致詞時表示，新的一年開始，「我們必然是要朝向：化誤解為理解、...

「賴神鬥老柯」第二回合 蔡其昌、柯建銘總召之戰勝負明揭曉

立法院新會期明天開議，政壇關注民進黨立法院黨團改組戰況，今年由賴清德總統屬意人選、立法院前副院長蔡其昌將挑戰「萬年總召」...

韓國瑜提立法院遷建議題 楊瓊瓔：我主張評估將立法院遷建到台中

立法院遷建議題，立委楊瓊瓔今天表示，很感謝韓國瑜院長願意把這個議題拿出來討論。她從2009年起就多次在立法院提案，從國土...

民眾黨支持度下滑4% 吳怡萱曝最終檢驗時間點

民眾黨北市議員黃瀞瑩、議員參選人吳怡萱今中午上網路政論節目，主持人問及近期山水民調顯示，民眾黨支持度下跌4.1％看法，以...

考試院新春團拜 周弘憲盼公部門攬才留才機制與時俱進

考試院今舉行新春團拜。考試院長周弘憲致詞時感謝院部會過去一年來的努力，並期勉大家面對AI浪潮與人口結構變化等挑戰，持續健...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。