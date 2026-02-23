韓國瑜醞釀國會遷建 中市府昔拋6地點曝現況：全力配合

立法院遷建議題討論多年，立法院長韓國瑜上任後，傳出多次向朝野說明搬遷想法，地點分別為圓山大飯店或空總舊址興建全新大樓。事實上前立法院長游錫堃曾啟動選址評估，並拜會台中市長盧秀燕，市府當時提供6個場地可配合立院遷建。台中市府今表示，除干城商業區近年已有標租計畫，其餘5處皆適宜，將全力配合。

前立法院長游錫堃2022年啟動立法院遷建選址評估，並拜會台中市長盧秀燕，針對「新國會園區選址」交流意見，台中市府當時提議成功嶺營區、烏日兵工整備中心、立法院民主議政園區(原台灣省議會)、干城商業區、台中都會公園及清泉崗營區等6處場地，可作為立法院遷建地點。

盧秀燕當年指出，台中市推薦的6個地點各具特色，其中位於霧峰的立法院民主議政園區為台中民主倡議地；都會公園第一次納入評選，主要是為打造公園中的國會；有些則是基於區域的方便性，例如成功嶺及烏日兵工整備中心交通便利。選址在台中對大家來說都是美好的機緣，她「盼花落台中」，代表市府極力爭取國會遷都。

台中市都發局今表示，市府2022年提出6處立法院遷建選址場地，除干城商業區國產署近年已有標租計畫外，其它5處場地皆具交通便利區位、腹地廣闊的公有土地等優勢，屬常適宜地點，市府將全力配合立院辦理遷建事宜。

台中市府強調，立院遷建中台灣對整體社會發展有正向效益，除可讓首都減壓，更能平衡區域發展。