國安局：全數解密戒嚴時期政治檔案 不遮蔽移交國發會

中央社／ 台北23日電

國家安全局今天表示，歷經1年4個月自主清查後，已將戒嚴時期政治檔案全數解密，依規定公開檔案所有內容、不予遮蔽，實體檔案經封裝94箱，連同電子影像檔分批送交國發會檔案局，今天已全數移交。

國安局下午發布新聞稿指出，為落實國家轉型正義與政治檔案開放，歷經1年4個月自主清查後，已將戒嚴時期政治檔案全數解密，今天將實體檔案併電子影像檔移交國發會檔案局。

國安局表示，自民國113年11月起，即動員全局人力，主動依現行「政治檔案條例」及國發會檔案局「政治檔案審定原則與重點」，分兩階段全面自主清查81年以前（含戒嚴時期）全部檔案。

國安局說明，第一階段，清查國安局81年以前所有檔案，總計2萬3757卷，共56萬6415件，並將清查結果及目錄造冊送國發會檔案局審定在案，經檔案局114年6月審定為政治檔案者，共計1369卷、5萬1133件；第二階段，針對國發會檔案局審定的5萬1133件政治檔案，國安局以人工方式，採逐卷、逐件、逐頁檢審，並進行檔案解密及掃描作業。

國安局指出，已將前述81年以前政治檔案全數解密，並依規定公開檔案所有內容、不予遮蔽。實體檔案經封裝成94箱，連同電子影像檔分批送交國發會檔案局，並於今日全數移交完畢。

國安局強調，此次解密移交檔案內容，涵蓋戒嚴時期保防安全工作制度、情報機關偵保防業務資料、反動文化出版品與黑函調查、民眾入出境管制、海外台獨團體活動、叛亂案件人員資料與判決書等檔資。

國安局提到，在自主清查檔案過程中，亦針對部分歷史檔案是否曾遭銷毀乙事，進行逐卷、逐件檢視。然早年檔案是由承辦人員「併卷」歸檔，「卷」內並無逐「件」檔案登載文號，致無從判斷當年檔案資料是否曾遺失或遭銷毀。（國安局自94年起開始將90年以前檔案，重新按「件」編貼流水文號）。

國安局表示，政治檔案開放對真相調查、還原歷史及促進社會和解，具有高度重要性。總統賴清德去年出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」致詞時，指示政府應加速政治檔案開放，追查歷史真相，國安局依局長蔡明彥「面對歷史、還原真相」及「1件不留、1字不遮」指導原則，進行戒嚴時期政治檔案的清查解密及移交作業，盼將台灣民主發展脈絡及國家歷史記憶永續傳遞。

國安局最後也說，89年至113年10月期間，國安局即已配合國發會檔案局辦理8批次檔卷清查移交，加上這次的自主清查作業，總計已解密並移交國發會檔案局1871案、4685卷、14萬758件檔案。

