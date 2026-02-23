韓國瑜親邀賴總統國情報告 府：合憲下將欣然前往

立法院長韓國瑜23日出席五院院長新春茶敘後表示，他特別邀請賴清德總統親自到立法院做國情報告，賴總統也欣然接受，方式上將採統問統答。總統府發言人郭雅慧說，賴總統除了當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎憲政程序下，欣然前往立院國情報告。

韓國瑜提到，當前立法院之間有很多法律案與預算案，會中賴總統、行政院長及其他幾個院長都非常關切，特別是中央政府總預算，還有特別軍購的預算。他邀請賴總統親自到立法院，來跟立委以及全國同胞做說明，賴總統欣然接受，願意來立法院做國情報告。方式上，將會採取統問統答。

有關媒體關注五院新春茶敘閉門會談情形，郭雅慧轉述閉門對話並表達以下三點。

郭雅慧指出，第一，今天五院茶敘時間歷時一個半小時，氣氛和樂，五院院長針對關心的議題，彼此暢所欲言，包括總預算、關稅、財劃法、國情報告、軍購特別條例等多元議題皆有所觸及。

郭雅慧表示，第二，有關韓國瑜提及，邀請賴總統赴立法院國情報告一事，賴總統除了當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎憲政程序下，欣然前往立院國情報告。

郭雅慧說，第三，賴總統感謝五院院長參與，促成今日茶敘圓滿順利，面對外部環境快速變遷，挑戰甚多的情形下，衷心期盼五院以國家最大利益、國民最大利益為目標，團結一致使國家持續穩健前進。