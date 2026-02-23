快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

韓國瑜親邀賴總統國情報告 府：合憲下將欣然前往

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統邀請五院院長於總統府舉行新春茶敘。圖／翻攝自總統府提供影片
賴清德總統邀請五院院長於總統府舉行新春茶敘。圖／翻攝自總統府提供影片

立法院韓國瑜23日出席五院院長新春茶敘後表示，他特別邀請賴清德總統親自到立法院做國情報告，賴總統也欣然接受，方式上將採統問統答。總統府發言人郭雅慧說，賴總統除了當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎憲政程序下，欣然前往立院國情報告。

韓國瑜提到，當前立法院之間有很多法律案與預算案，會中賴總統、行政院長及其他幾個院長都非常關切，特別是中央政府總預算，還有特別軍購的預算。他邀請賴總統親自到立法院，來跟立委以及全國同胞做說明，賴總統欣然接受，願意來立法院做國情報告。方式上，將會採取統問統答。

有關媒體關注五院新春茶敘閉門會談情形，郭雅慧轉述閉門對話並表達以下三點。

郭雅慧指出，第一，今天五院茶敘時間歷時一個半小時，氣氛和樂，五院院長針對關心的議題，彼此暢所欲言，包括總預算、關稅、財劃法、國情報告、軍購特別條例等多元議題皆有所觸及。

郭雅慧表示，第二，有關韓國瑜提及，邀請賴總統赴立法院國情報告一事，賴總統除了當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎憲政程序下，欣然前往立院國情報告。

郭雅慧說，第三，賴總統感謝五院院長參與，促成今日茶敘圓滿順利，面對外部環境快速變遷，挑戰甚多的情形下，衷心期盼五院以國家最大利益、國民最大利益為目標，團結一致使國家持續穩健前進。

韓國瑜 國情報告 立法院

延伸閱讀

韓國瑜：賴願意國情報告 將採統問統答

韓國瑜邀國情報告 府：賴總統欣然前往盼團結一致使國家穩健前進

韓國瑜提立法院遷建議題 楊瓊瓔：我主張評估將立法院遷建到台中

韓國瑜：賴總統接受赴立院國情報告 將採統問統答

相關新聞

五院新春茶敘 韓國瑜：賴總統願赴立法院做國情報告

賴清德總統今天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜會後回到立法院開記者會表示，五院都關切總預算、軍購預算等，他邀請賴總統親...

五院院長茶敘 賴總統謝韓國瑜提「化」字建言回應「四化」

賴清德總統今早與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，賴總統開場致詞時表示，新的一年開始，「我們必然是要朝向：化誤解為理解、...

「賴神鬥老柯」第二回合 蔡其昌、柯建銘總召之戰勝負明揭曉

立法院新會期明天開議，政壇關注民進黨立法院黨團改組戰況，今年由賴清德總統屬意人選、立法院前副院長蔡其昌將挑戰「萬年總召」...

韓國瑜提立法院遷建議題 楊瓊瓔：我主張評估將立法院遷建到台中

立法院遷建議題，立委楊瓊瓔今天表示，很感謝韓國瑜院長願意把這個議題拿出來討論。她從2009年起就多次在立法院提案，從國土...

民眾黨支持度下滑4% 吳怡萱曝最終檢驗時間點

民眾黨北市議員黃瀞瑩、議員參選人吳怡萱今中午上網路政論節目，主持人問及近期山水民調顯示，民眾黨支持度下跌4.1％看法，以...

考試院新春團拜 周弘憲盼公部門攬才留才機制與時俱進

考試院今舉行新春團拜。考試院長周弘憲致詞時感謝院部會過去一年來的努力，並期勉大家面對AI浪潮與人口結構變化等挑戰，持續健...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。