府：合乎憲政程序下 賴總統欣然前往立院國情報告

中央社／ 台北23日電

總統賴清德今天與五院院長茶敘，立法院長韓國瑜會後提及有邀請總統赴立法院國情報告。對此，總統府發言人郭雅慧說，總統除了當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎憲政程序下，欣然前往立院國情報告。

賴總統上午與五院院長茶敘，韓國瑜會後表示，他邀請賴總統就當前中華民國處境、大家憂心的問題以及總統希望立院下會期能夠解決的問題，親自到立法院說明，「賴總統欣然接受」，願意到立院做國情報告。

郭雅慧轉述指出，茶敘時間歷時1個半小時，氣氛和樂，五院院長針對關心的議題，暢所欲言，包括總預算、關稅、財劃法、國情報告、軍購特別條例等多元議題皆有所觸及。

郭雅慧說，有關韓國瑜提及邀請總統赴立法院國情報告一事，總統除了當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎憲政程序下，欣然前往立院國情報告。

郭雅慧轉述，賴總統感謝五院院長參與，促成今天茶敘圓滿順利。面對外部環境快速變遷，挑戰甚多的情形下，衷心期盼五院以國家最大利益、國民最大利益為目標，團結一致讓國家持續穩健前進。

韓國瑜 國情報告 郭雅慧

延伸閱讀

韓國瑜：賴願意國情報告 將採統問統答

韓國瑜邀國情報告 府：賴總統欣然前往盼團結一致使國家穩健前進

韓國瑜提立法院遷建議題 楊瓊瓔：我主張評估將立法院遷建到台中

韓國瑜：賴總統接受赴立院國情報告 將採統問統答

相關新聞

五院新春茶敘 韓國瑜：賴總統願赴立法院做國情報告

賴清德總統今天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜會後回到立法院開記者會表示，五院都關切總預算、軍購預算等，他邀請賴總統親...

五院院長茶敘 賴總統謝韓國瑜提「化」字建言回應「四化」

賴清德總統今早與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，賴總統開場致詞時表示，新的一年開始，「我們必然是要朝向：化誤解為理解、...

「賴神鬥老柯」第二回合 蔡其昌、柯建銘總召之戰勝負明揭曉

立法院新會期明天開議，政壇關注民進黨立法院黨團改組戰況，今年由賴清德總統屬意人選、立法院前副院長蔡其昌將挑戰「萬年總召」...

韓國瑜提立法院遷建議題 楊瓊瓔：我主張評估將立法院遷建到台中

立法院遷建議題，立委楊瓊瓔今天表示，很感謝韓國瑜院長願意把這個議題拿出來討論。她從2009年起就多次在立法院提案，從國土...

民眾黨支持度下滑4% 吳怡萱曝最終檢驗時間點

民眾黨北市議員黃瀞瑩、議員參選人吳怡萱今中午上網路政論節目，主持人問及近期山水民調顯示，民眾黨支持度下跌4.1％看法，以...

考試院新春團拜 周弘憲盼公部門攬才留才機制與時俱進

考試院今舉行新春團拜。考試院長周弘憲致詞時感謝院部會過去一年來的努力，並期勉大家面對AI浪潮與人口結構變化等挑戰，持續健...

