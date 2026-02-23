府：合乎憲政程序下 賴總統欣然前往立院國情報告

總統賴清德今天與五院院長茶敘，立法院長韓國瑜會後提及有邀請總統赴立法院國情報告。對此，總統府發言人郭雅慧說，總統除了當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎憲政程序下，欣然前往立院國情報告。

賴總統上午與五院院長茶敘，韓國瑜會後表示，他邀請賴總統就當前中華民國處境、大家憂心的問題以及總統希望立院下會期能夠解決的問題，親自到立法院說明，「賴總統欣然接受」，願意到立院做國情報告。

郭雅慧轉述指出，茶敘時間歷時1個半小時，氣氛和樂，五院院長針對關心的議題，暢所欲言，包括總預算、關稅、財劃法、國情報告、軍購特別條例等多元議題皆有所觸及。

郭雅慧說，有關韓國瑜提及邀請總統赴立法院國情報告一事，總統除了當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎憲政程序下，欣然前往立院國情報告。

郭雅慧轉述，賴總統感謝五院院長參與，促成今天茶敘圓滿順利。面對外部環境快速變遷，挑戰甚多的情形下，衷心期盼五院以國家最大利益、國民最大利益為目標，團結一致讓國家持續穩健前進。