中市長選舉升溫？何欣純單挑江啟臣回答這3件事

民進黨提名台中市長參選人何欣純今天一連提出3項議題點名市長競爭對手、立法院副院長江啟臣回應，分別是立法院遷建、台美貿易協議和國防特別預算，把江列為主要競爭對手的態示明朗，也把競爭層次拉高。對於何的說法，江啟臣助理表示，稍後會一併綜合答覆。

何欣純在立法院遷建上，她說早在蘇嘉全、與游錫堃院長任內，曾就選址、交通、區域均衡等開始做評估，嚴謹看待，游院長還具體提出6處地點，包括台中成功嶺，當時盧秀燕市長還說「台中是最好的地點」韓國瑜院長透過媒體拋出遷建議題，但提出地點全是台北，缺乏完整配套與公開討論，身為韓院長左右手的江副院長，應明確表示態度。

對於台美貿易協議，何欣純說，國內有人主張全面翻案、重啟談判。但她要強調，國際談判不是情緒叫陣。台美貿易協議攸關出口競爭力、與全球供應鏈布局，此時翻案只會削弱談判信用、向國際釋放錯誤訊號。江啟臣曾說要「扮黑臉、嚴審」台美貿易協議、之後又突然急轉彎表示「立法院應盡速批准」，江副院長要以哪個說法為準？

至於國防特別預算，何欣純也強調，美國跨黨派參眾議員致函關切，韓國瑜院長、江啟臣副院長才隨即發聲明，要把國防特別預算列最優先審議。她說，當務之急，台美貿易協議盡速審議、盡速通過，守住台灣經貿優勢，才是產業各界的共同期待。