快訊

剴剴案開庭 郁方到場旁聽：保母下18層地獄、社工要下19層

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

中市長選舉升溫？何欣純單挑江啟臣回答這3件事

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨提名台中市長參選人何欣純今天一連提出3項議題點名市長競爭對手、立法院副院長江啟臣回應。本報資料照
民進黨提名台中市長參選人何欣純今天一連提出3項議題點名市長競爭對手、立法院副院長江啟臣回應。本報資料照

民進黨提名台中市長參選人何欣純今天一連提出3項議題點名市長競爭對手、立法院副院長江啟臣回應，分別是立法院遷建、台美貿易協議國防特別預算，把江列為主要競爭對手的態示明朗，也把競爭層次拉高。對於何的說法，江啟臣助理表示，稍後會一併綜合答覆。

何欣純在立法院遷建上，她說早在蘇嘉全、與游錫堃院長任內，曾就選址、交通、區域均衡等開始做評估，嚴謹看待，游院長還具體提出6處地點，包括台中成功嶺，當時盧秀燕市長還說「台中是最好的地點」韓國瑜院長透過媒體拋出遷建議題，但提出地點全是台北，缺乏完整配套與公開討論，身為韓院長左右手的江副院長，應明確表示態度。

對於台美貿易協議，何欣純說，國內有人主張全面翻案、重啟談判。但她要強調，國際談判不是情緒叫陣。台美貿易協議攸關出口競爭力、與全球供應鏈布局，此時翻案只會削弱談判信用、向國際釋放錯誤訊號。江啟臣曾說要「扮黑臉、嚴審」台美貿易協議、之後又突然急轉彎表示「立法院應盡速批准」，江副院長要以哪個說法為準？

至於國防特別預算，何欣純也強調，美國跨黨派參眾議員致函關切，韓國瑜院長、江啟臣副院長才隨即發聲明，要把國防特別預算列最優先審議。她說，當務之急，台美貿易協議盡速審議、盡速通過，守住台灣經貿優勢，才是產業各界的共同期待。

國防特別預算 台美 貿易協議

延伸閱讀

昨與江啟臣合體送鐵鎚 李四川今親曝「鐵鎚精神」意涵

立院遷建...何欣純主張台中 還點名江啟臣表態

李四川江啟臣跨城合體 藍民代：北中一線牽、啟動雙引擎

新年合體李四川 江啟臣：盼台中、新北未來密切合作

相關新聞

五院新春茶敘 韓國瑜：賴總統願赴立法院做國情報告

賴清德總統今天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜會後回到立法院開記者會表示，五院都關切總預算、軍購預算等，他邀請賴總統親...

五院院長茶敘 賴總統謝韓國瑜提「化」字建言回應「四化」

賴清德總統今早與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，賴總統開場致詞時表示，新的一年開始，「我們必然是要朝向：化誤解為理解、...

「賴神鬥老柯」第二回合 蔡其昌、柯建銘總召之戰勝負明揭曉

立法院新會期明天開議，政壇關注民進黨立法院黨團改組戰況，今年由賴清德總統屬意人選、立法院前副院長蔡其昌將挑戰「萬年總召」...

韓國瑜提立法院遷建議題 楊瓊瓔：我主張評估將立法院遷建到台中

立法院遷建議題，立委楊瓊瓔今天表示，很感謝韓國瑜院長願意把這個議題拿出來討論。她從2009年起就多次在立法院提案，從國土...

中市長選舉升溫？何欣純單挑江啟臣回答這3件事

民進黨提名台中市長參選人何欣純今天一連提出3項議題點名市長競爭對手、立法院副院長江啟臣回應，分別是立法院遷建、台美貿易協...

影／將投入新北選戰...李四川吐露心底話 與蔣萬安互動曝好交情

北市副市長李四川月底請辭，三月將投入新北市長選舉。今李四川赴議會新春團拜，李有感而發地說，北市議會這棟大樓是他當工地主任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。