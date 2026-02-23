賴總統與五院院長茶敘 點心寓意「以和為貴、好事發生」

賴清德總統今天與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，賴總統致詞時提及，今天也有準備核桃糕，未來朝野可以和諧。而據了解，今天的茶敘，府方還準備生仁糖、棗泥核桃、綠豆冰糕搭配金桔茶，充滿年節氣息，也傳遞「以和為貴」的核心精神，展現團結、圓滿與共同向前的期許。

賴總統在茶敘開場時表示，他今天也有準備核桃糕，未來朝野可以和諧；他也準備了金桔茶來請大家喝，希望我們的國家能夠大吉大利，然後社會能夠吉利圓滿，然後國人在馬年可以馬上大吉。

賴總統與五院院長新春茶敘所準備的點心安排充滿巧思，府方人士說，生仁糖是台灣農曆新年最具代表性的傳統點心之一，紅白相間的外型象徵喜氣與團圓；花生蘊含「吃花生，好事發生」的祝福，為新春茶敘鋪陳團結合作的開端。

府方人士表示，棗泥核桃象徵以和為貴、和諧圓滿，呼應五院在憲政體制下分工合作、相互尊重的精神，也提醒在多元意見中尋求最大共識，一起穩健推動國政，搭配金桔茶，象徵吉利圓滿，為茶敘增添溫暖與祝福。

府方人士說，整體點心安排蘊含「以和為貴」的主軸，傳遞團結與共同努力的期許，為新的一年注入穩定前行的力量。