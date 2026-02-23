韓國瑜：賴願意國情報告 將採統問統答

總統賴清德同意赴國會進行國情報告！立法院長韓國瑜23日在出席完五院茶敘後宣布，賴總統允諾到國會進行國情報告，也會以問答形式統問統答向3黨黨團說明。韓國瑜說，等到三黨黨團都同意，就會正式行文總統府，希望藉此讓馬年的台灣充滿希望與樂觀。

總統賴清德23日邀請行政、立法、司法、考試與監察5院院長茶敘。會後，立法院長韓國瑜回到立院簡短受訪時強調，賴總統茶敘有2個目的，與五院院長互道新年快樂，還有集體跟國人拜年，並顯示即使朝野高度攻防，還是有溫暖人性的一面，且為未來朝野互動樹立好的典範。

待3黨同意就會邀總統

韓國瑜也說，立法院有很多法律案與預算案，其中115年中央政府總預算與《國防特別條例》還卡關，他因此建議總統遇到任何問題善用智慧與耐心，考慮用「化」來化解朝野過去的誤會與衝突，他也邀請賴總統親自到立法院與立委、國人同胞說明許多內外憂心的問題，並表示賴總統欣然接受，願意到國會進行國情報告。

「我將與3黨黨團進行說明！」韓國瑜表示，若三黨都同意、達成共識，就會正式行文總統府，邀請賴總統進行國情報告，而報告的方式上將採取「統問統答」，以顯示基本的禮遇。他最後表示，期待新年各行各業能更加團結，讓大家看到馬年的台灣一樣充滿希望與樂觀，國人能夠更加安心。

韓國瑜受訪完後，也發放喜糖給現場媒體，隨後便快閃離場。

