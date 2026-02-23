快訊

聯合報／ 黃婉婷／台北即時報導
表態將參選總召的立委蔡其昌（左）昨天參加民進黨立院黨團會議，遇到總召柯建銘（右）兩人相互摟腰交換意見。記者蘇健忠／攝影
立法院新會期明天開議，政壇關注民進黨立法院黨團改組戰況，今年由賴清德總統屬意人選、立法院前副院長蔡其昌將挑戰「萬年總召」柯建銘，被視為「賴神鬥老柯」第二回合。民進黨團今日已發布「甲級動員令」，要求全體立委出席明日上午10時30分的黨團會議，改選結果預料將於明日揭曉。

民進黨團三長改選在即，現任總召柯建銘表態爭取連任，屬新潮流系統的立委蔡其昌也已報名挑戰總召一職；幹事長無人登記參選；書記長僅現任副幹事長范雲登記。

根據民進黨團通知，明日為甲級動員，上午9時30分先在議場確定議程，10時30分則在立法院群賢樓101會議室舉行第11屆第5會期第1次黨團會議，會中確認施政總質詢相關事宜，以及委員登記參加委員會相關事宜，三長改選結果也將在會中揭曉。

目前黨內普遍認為，局面對柯建銘並不利，若要爭取續任，考驗柯運籌帷幄功力，至於是否由黨內協調出共識，或直接訴諸投票比票數，明天就會見真章；蔡其昌昨天被問到和柯建銘的互動時，他稱一直都有保持聯繫，彼此會進行「最好的溝通」，「最後的結果怎麼樣，其實我相信都是最好的」。

民進黨團 柯建銘 立法院

相關新聞

五院新春茶敘 韓國瑜：賴總統願赴立法院做國情報告

賴清德總統今天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜會後回到立法院開記者會表示，五院都關切總預算、軍購預算等，他邀請賴總統親...

五院院長茶敘 賴總統謝韓國瑜提「化」字建言回應「四化」

賴清德總統今早與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，賴總統開場致詞時表示，新的一年開始，「我們必然是要朝向：化誤解為理解、...

「賴神鬥老柯」第二回合 蔡其昌、柯建銘總召之戰勝負明揭曉

立法院新會期明天開議，政壇關注民進黨立法院黨團改組戰況，今年由賴清德總統屬意人選、立法院前副院長蔡其昌將挑戰「萬年總召」...

韓國瑜提立法院遷建議題 楊瓊瓔：我主張評估將立法院遷建到台中

立法院遷建議題，立委楊瓊瓔今天表示，很感謝韓國瑜院長願意把這個議題拿出來討論。她從2009年起就多次在立法院提案，從國土...

國安局：戒嚴時期政治檔案已全面移交檔案局

國安局23日宣布，為落實國家轉型正義與政治檔案開放，在歷經1年4個月的自主清查後，已將戒嚴時期政治檔案全數解密，並將實體...

韓國瑜邀國情報告 府：賴總統欣然前往盼團結一致使國家穩健前進

賴清德總統今天與五院院長新春茶敘，全程採取閉門方式進行。總統府發言人郭雅慧會後轉述，有關立法院長韓國瑜提及邀請總統赴立法...

