「賴神鬥老柯」第二回合 蔡其昌、柯建銘總召之戰勝負明揭曉

立法院新會期明天開議，政壇關注民進黨立法院黨團改組戰況，今年由賴清德總統屬意人選、立法院前副院長蔡其昌將挑戰「萬年總召」柯建銘，被視為「賴神鬥老柯」第二回合。民進黨團今日已發布「甲級動員令」，要求全體立委出席明日上午10時30分的黨團會議，改選結果預料將於明日揭曉。

民進黨團三長改選在即，現任總召柯建銘表態爭取連任，屬新潮流系統的立委蔡其昌也已報名挑戰總召一職；幹事長無人登記參選；書記長僅現任副幹事長范雲登記。

根據民進黨團通知，明日為甲級動員，上午9時30分先在議場確定議程，10時30分則在立法院群賢樓101會議室舉行第11屆第5會期第1次黨團會議，會中確認施政總質詢相關事宜，以及委員登記參加委員會相關事宜，三長改選結果也將在會中揭曉。

目前黨內普遍認為，局面對柯建銘並不利，若要爭取續任，考驗柯運籌帷幄功力，至於是否由黨內協調出共識，或直接訴諸投票比票數，明天就會見真章；蔡其昌昨天被問到和柯建銘的互動時，他稱一直都有保持聯繫，彼此會進行「最好的溝通」，「最後的結果怎麼樣，其實我相信都是最好的」。