韓國瑜提立法院遷建議題 楊瓊瓔：我主張評估將立法院遷建到台中

立法院遷建議題，立委楊瓊瓔今天表示，很感謝韓國瑜院長願意把這個議題拿出來討論。她從2009年起就多次在立法院提案，從國土均衡、交通樞紐與行政效率等面向，主張評估將立法院遷建到台中。

楊瓊瓔表示，身為台中在地人，並且對政治負責任的立法委員，她要很清楚說，立法院遷建台中並不是今天才被提出的想法，而是包括她及歷屆中部立委多次討論、評估後，可以平衡北中南發展被認真看待且具備可行性的方案。

她說包括何欣純委員在內，不同政黨的立委願意重新提出相關構想，讓更多不同政黨、不同世代的支持者重新關注這個議題，她認為這是好事，也樂見公共討論能夠持續深化。

楊瓊瓔表示，如果朝野能夠就「立法院遷建台中」展開理性、制度性的討論，她相信這不只是對台中有利，更是對台灣整體發展負責。