韓國瑜提立法院遷建議題 楊瓊瓔：我主張評估將立法院遷建到台中
立法院遷建議題，立委楊瓊瓔今天表示，很感謝韓國瑜院長願意把這個議題拿出來討論。她從2009年起就多次在立法院提案，從國土均衡、交通樞紐與行政效率等面向，主張評估將立法院遷建到台中。
楊瓊瓔表示，身為台中在地人，並且對政治負責任的立法委員，她要很清楚說，立法院遷建台中並不是今天才被提出的想法，而是包括她及歷屆中部立委多次討論、評估後，可以平衡北中南發展被認真看待且具備可行性的方案。
她說包括何欣純委員在內，不同政黨的立委願意重新提出相關構想，讓更多不同政黨、不同世代的支持者重新關注這個議題，她認為這是好事，也樂見公共討論能夠持續深化。
楊瓊瓔表示，如果朝野能夠就「立法院遷建台中」展開理性、制度性的討論，她相信這不只是對台中有利，更是對台灣整體發展負責。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。