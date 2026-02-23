韓國瑜：賴總統接受赴立院國情報告 將採統問統答

賴清德總統23日上午邀請五院院長於總統府舉行新春茶敘，立法院長韓國瑜會後在立法院進行轉述。韓國瑜表示，會中大家關切總預算、特別軍購預算，他建議化解朝野不愉快氛圍，特別邀請賴總統親自到立法院做國情報告，賴總統也欣然接受，方式上將會採取統問統答。

韓國瑜表示，跟各位好朋友拜個年，祝大家馬年一切平安、一切順利。他剛才離開總統府，今天賴總統邀請五院院長，立法院、司法院、考試院、監察院跟行政院，五院院長一起，新春大家喝個茶敘，大致達成兩個目的。

韓國瑜指出，第一，賴總統跟五院院長之間互道新年快樂，大家也集體向全國同胞來拜個年。這是樹立一個典範，讓大家覺得，在政壇即使是高度攻防、高度衝突的時候，還是有溫暖、人性的一面。今天這應該是一個非常好的示範，也為將來樹立一個很好的慣例。

韓國瑜續道，第二，當前立法院之間有很多法律案與預算案，賴總統、行政院長及其他幾個院長都非常關切，特別是中央政府總預算，還有特別軍購的預算。

韓國瑜說，他建議賴總統，遇到任何問題應該善用智慧、善用耐心，可以考慮到「化」這個字，把它化解掉。很多的衝突、誤會，把它化解，特別是不愉快的朝野之間的氛圍。

他邀請賴總統親自到立法院，來跟立委以及全國同胞做說明，當前中華民國的處境、各種內外之間大家憂心的一些問題，還有賴總統希望立法院在下一個會期能夠協助解決的問題，一併跟立法院及國人同胞來說明。

韓國瑜轉述，賴總統欣然接受，願意來立法院做國情報告。所以他也會根據賴總統的意願，向三個政黨的黨團提出說明。大家達成共識、三個黨團都同意之後，就正式行文邀請賴總統來立法院做國情報告。

韓國瑜解釋，當然，在方式上，將會採取統問統答，這是基本的禮遇，一定會特別重視。

他提到，未來也特別期盼新的一年，所有的院、部會、所有的人、各行各業大家群策群力，一起團結，讓馬年的台灣一樣充滿了新希望，也充滿了樂觀，打拼一個非常好的成績單，讓國人同胞大家安心。這是今天賴總統以及五院院長大家共同所期盼的，在這裡跟大家一併說明。