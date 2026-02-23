政院新春團拜 卓揆：新的一年穩健依循規劃方向前進

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

開春上班第一天行政院長卓榮泰偕同副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、發言人李慧芝、政務委員們及院內同仁，於行政院大禮堂出席2026年新春團拜活動，拱手互道新年快樂。卓榮泰感謝同仁過去一年來的辛勞，也期勉同仁們在新的一年不畏挑戰，不論面對國際情勢變化、與立法院互動，或與地方合作，都能找到自身定位，穩健依循規劃方向前進，使國家達到「開放、富強、安全」的目標。

卓榮泰致詞時指出，今日適逢大年初七，回顧過去一年，在行政院同仁、全體國人及百工百業努力打拚下，國家展現穩健成果，令人感到欣慰。而新的一年，可能充滿更多挑戰，尤其美國關稅談判情勢近來出現變化，後續如何發展，備受全國矚目，因此政府必須在既有談判基礎上，確保我國已爭取的最優惠條件。他期許鄭麗君副院長、楊珍妮政務委員所率領的談判團隊及相關部會同仁，持續加足馬力，全速推進各項必要工作，審慎因應國際經貿變局。

卓榮泰進一步說，2025年我國經濟成長率達8.63%，創15年新高，這是全民共同努力的成果，但更重要的是藉由更公平合理的社會制度，讓全民共享成果，使中小微企業、弱勢族群、農民及勞工朋友均能實質受益。

卓榮泰指出，在賴清德總統「經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先」的「四大優先」工作指示下，國家已經升級，並邁入「競逐太空、探索海洋」的新時代，不論在太空科技、軍工產業或海洋探索等領域，台灣均展現與過往截然不同的實力。政府未來將持續推動國家整體發展，朝向「開放、富強、安全」目標穩健前行，全面提升國家競爭力。

卓榮泰強調，行政院作為全國最重要的行政樞紐，中央與地方必須比以往更充分合作，行政與立法兩院也應積極化解過去存在許多溝通障礙。稍後賴總統將召集五院院長，就政府施政成果進行交流分享，並盼暫時擱置過去部分具爭議性的事務，尤其國家仍有許多工作必須大家齊步向前，期盼行政、立法兩院未來互動能更積極、更順暢。

他並指出，當前是個不畏挑戰的時代，唯有正視挑戰，才能看見未來必須克服的課題，期勉政院全體同仁，在新一年面對繁重任務時，不懼艱難、不畏挑戰，透過分工合作與橫向聯繫，強化行政院與各部會的溝通協調，以更高效率回應社會期待與外在變局。

最後，卓榮泰表示，新的一年，不論面對國際情勢變化、行政與立法兩院互動，或中央與地方合作，只要依循既定規劃方向穩健前進，國家必能達到「開放、富強、安全」的目標。在新春團聚之際，他也向全體同仁致上誠摯祝福，感謝大家過去一年的辛勞付出，未來工作雖更加繁重，但各工作崗位在國家運作中均扮演不可或缺的角色，只要同仁找到屬於自身的定位，都能投出漂亮的3分球或為國家擊出全壘打。

賴清德總統今天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜會後回到立法院開記者會表示，五院都關切總預算、軍購預算等，他邀請賴總統親...

賴清德總統今早與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，賴總統開場致詞時表示，新的一年開始，「我們必然是要朝向：化誤解為理解、...

立法院新會期明天開議，政壇關注民進黨立法院黨團改組戰況，今年由賴清德總統屬意人選、立法院前副院長蔡其昌將挑戰「萬年總召」...

立法院遷建議題，立委楊瓊瓔今天表示，很感謝韓國瑜院長願意把這個議題拿出來討論。她從2009年起就多次在立法院提案，從國土...

賴清德總統今天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜會後回到立法院開記者會表示，五院都關切總預算、軍購預算等，他邀請賴總統親自到立法院，「賴總統欣然接受，願意來立法院做國情報告」，他將取得三黨團共識後正式行文邀請賴總統，而方式一定是採取「統問統答」。

「盼以茶敘跨出朝野和解的第一步！」總統賴清德23日於五院茶敘致詞時強調，此日茶敘是「家事、國事、天下事，事事關心。」他也感謝立法院長韓國瑜以一個「化」字點出茶敘方向，希望新年朝野能「化干戈為玉帛」，賴總統特別準備核桃糕與金桔茶，盼朝野可以和諧、國家大吉大利。

