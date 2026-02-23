總統府五院新春茶敘 賴盼跨出和解第一步

「盼以茶敘跨出朝野和解的第一步！」總統賴清德23日於五院茶敘致詞時強調，此日茶敘是「家事、國事、天下事，事事關心。」他也感謝立法院長韓國瑜以一個「化」字點出茶敘方向，希望新年朝野能「化干戈為玉帛」，賴總統特別準備核桃糕與金桔茶，盼朝野可以和諧、國家大吉大利。

兩院院長缺席代理

賴清德先向行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院代理院長李鴻鈞道喜，並表示他特別邀請五院院長來到總統府茶敘，五院的院長也應約而來，這是我國歷史上的第一次，向五院院長表達最熱烈的歡迎。

賴總統引經據典強調，既然是茶敘，必然是茶聲、笑聲、談話聲，聲聲入耳。但因為他是總統，肩負著推動國家進步的使命，五院院長也各有所掌，對國家也都有責任。所以茶敘也必然是家事、國事、天下事，事事關心。

盼茶敘作為和解起步

「我很感謝韓國瑜院長，人還沒有到，聲音已經先到了。」賴總統笑說，韓用一個「化」字來點出茶敘的方向，希望朝野大事化小、小事化無、讓國家逢凶化吉。他回憶說，記得在去年韓院長帶領朝野黨團代表前往美國祝賀總統川普就職時，他曾在總統府為韓院長等人餞行，並特別提到「在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下。」

「但非常可惜，我們去年錯過了許多機會！」賴總統歎說，希望在新的一年開始，大家把握這個契機，特別是台灣面臨國內外諸多挑戰。必然是要朝向化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛。雖然這並非一蹴可幾，也並非一場茶敘就能夠完成。但我們總是要為了國家、社會和人民要邁出第一步。

賴總統最後說，茶敘有準備核桃糕，盼未來朝野可以和諧；他也準備了金桔茶來請大家喝，希望我們的國家能夠大吉大利，然後社會能夠吉利圓滿，國人在馬年也可以馬上大吉。

【更多精采內容，詳見 】