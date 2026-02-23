傅崐萁：軍購條例黨版明討論 列本會期優先法案

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨新春團拜上午舉行，由主席鄭麗文（中）主持角逐花蓮縣長提名的吉安鄉長游淑貞（右），與國民黨立委傅崐萁（左）一同合影。記者陳正興／攝影
立法院明天開議，軍購特別條例成朝野焦點。國民黨立院黨團總召傅崐萁今表示，台灣要安定繁榮，方法有很多，武裝台灣是有必要，但這只是其中之一，如何回歸中華民國憲法推動兩岸和平，才是政府該做的事。國民黨在明日立法實務研討會集體討論後，會提出黨版，並列為本會期優先法案。

傅崐萁今出席國民黨中央黨部新春團拜。他在受訪時指出，美國最高法院否定美國總統川普的對等關稅政策，全世界歡欣鼓舞，也終於看到什麼叫真正的司法獨立；然而面對川普祭出15%全球性關稅，是否重啟談判、台灣因應方法為何，到現在並未聽到賴總統對此事的看法，行政院也一片靜默，如何為國人與產業爭取最大權益？

傅崐萁說，至於台美貿易協定會不會送到立法院，行政院仍三緘其口，當時不是敲鑼打鼓辦喜事的心情簽了這個約？到現在為止，沒有給立法院一個清楚輪廓，到現在為止都還是黑箱，所有內容完全都不瞭解，不知道要如何協助產業壯大聲勢、能對美國來談判？

傅崐萁表示，國民黨在明日的立法實務研討會，會把所有台美經貿、支持台灣產業戰略跟大家公告。對於軍購特別條例，他要強調，維持台灣安定繁榮的方法很多，武裝台灣是其中之一，如何推動兩岸和平、回歸中華民國憲法，才是政府該做的事，不是在算台灣到底要從口袋掏多少保護費，不要再操弄假議題的台獨來製造兩岸緊張。

傅崐萁批評，賴清德總統還是肆意妄為，一味朝向軍國主義的方向邁進，台灣是否有能力高強度維持超過ＧＤＰ3%的國防預算，正是賴清德總統闖了這麼大的禍，讓台灣人民集體來承受。

傅崐萁說，不管是國民黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜，都對軍購議題表達高度的重視，國民黨會在這個會期，把國家安全相關的必要軍備列入優先法案，但還要經過黨團的共識、集體討論後，負責任地提出國民黨的黨版，只要實務有需要、且符合國家安全、台灣安定、繁榮發展，一定會全力支持。

