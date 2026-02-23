五院新春茶敘 韓國瑜：賴總統願赴立法院做國情報告

賴清德總統今天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜會後回到立法院開記者會表示，五院都關切總預算、軍購預算等，他邀請賴總統親自到立法院，「賴總統欣然接受，願意來立法院做國情報告」，他將取得三黨團共識後正式行文邀請賴總統，而方式一定是採取「統問統答」。

韓國瑜結束五院茶敘後表示，今天新春茶敘主要達到兩個目的，一是總統與五院院長之間互道新年快樂，二是大家集體向全國同胞來拜年。這是樹立一個典範，讓大家覺得在政壇即使是高度攻防、高度衝突的時候，還是有溫暖的人性的一面，今天將樹立一個很好的慣例。

韓國瑜表示，五院院長都非常關切立法院之間有很多法律案、預算案，特別是中央政府總預算與軍購預算。他建議賴總統，遇到任何問題應該善用智慧、要善用耐心，可以考慮到「化」這個字，把很多的衝突、誤會化解掉，特別是不愉快的朝野氛圍。

韓國瑜說，他邀請賴總統親自到立法院，向立法委員以及全國同胞做說明，當前中華民國的處境與各種內外大家憂心的問題，賴總統欣然接受，願意來立法院做國情報告。所以他會根據賴總統的意願，向三個政黨的黨團提出說明，大家達成共識、三個黨團都同意後，正式行文邀請賴總統來立法院做國情報告。

韓國瑜強調，在方式上將會採取「統問統答」，這基本的禮遇，一定會特別地重視。

韓國瑜最後表示，期盼新的一年，所有院、部會以及各行各業大家群策群力、一起團結起來，讓馬年台灣一樣充滿希望、充滿樂觀，也打拼一個非常好的成績單，讓國人同胞大家安心，這是今天總統以及五院院長大家共同所期盼的。