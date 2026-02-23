五院院長茶敘備棗泥核桃 賴總統：以和為貴尋求最大共識

賴清德總統23日上午邀請五院院長於總統府舉行新春茶敘。他重申，「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」，新的一年要把握契機，化分歧為團結。賴總統特別準備了棗泥核桃，象徵以和為貴，呼應五院在憲政體制下分工合作，在多元意見中尋求最大共識。

賴總統致詞表示，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院代理院長李鴻鈞，還有現場各位同仁，大家新年快樂。

賴總統說，今天是大年初七，也是年假後第一天上班，特別邀請五院院長來到總統府茶敘，五院的院長也應約而來，這是我國歷史上的第一次，向五院院長表達最熱烈的歡迎。

賴總統提到，今天因為是茶敘，所以沒有設定議題，但既然是茶敘，也必然是茶聲、笑聲、談話聲，聲聲入耳。雖然只是茶敘，但因為他是總統，肩負著推動國家進步的使命，五院院長也各有所掌，對國家也都有責任。所以今天的茶敘也必然是家事、國事、天下事，事事關心。

他很感謝韓國瑜，人還沒有到，聲音已經先到了。用一個「化」字來點出今天茶敘的方向，希望朝野大事化小、小事化無、讓國家逢凶化吉。

賴總統表示，記得在去年韓國瑜帶領朝野黨團代表前往美國祝賀川普總統就職時，他也在總統府為韓國瑜率領的朝野代表來餞行，當時他特別提到，「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」。非常可惜，去年的確錯過了許多機會，在新的一年開始，要把握這個契機，特別是台灣面臨國內外諸多挑戰。

賴總統指出，他們必然是要朝向：化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛。雖然這非常困難，並非一蹴可幾，也並非今天茶敘就能夠完成。但總是要為了國家、社會和人民要邁出第一步，所以不妨也把今天的茶敘當作是跨出的第一步。

賴總統說，他今天有準備核桃糕，未來朝野可以和諧；也準備了金桔茶來請大家喝，希望國家能夠大吉大利，然後社會能夠吉利圓滿，然後國人在馬年可以馬上大吉。再次感謝各位，謝謝大家。

據了解，賴總統與五院院長新春茶敘所準備的點心安排，桌上擺放著生仁糖、棗泥核桃、綠豆冰糕搭配金桔茶，充滿年節氣息，也傳遞「以和為貴」的核心精神，展現團結、圓滿與共同向前的期許。

其中，生仁糖，是台灣農曆新年最具代表性的傳統點心之一，紅白相間的外型象徵喜氣與團圓；花生蘊含「吃花生，好事發生」的祝福，為新春茶敘鋪陳團結合作的開端。

棗泥核桃象徵以和為貴、和諧圓滿，呼應五院在憲政體制下分工合作、相互尊重的精神，也提醒在多元意見中尋求最大共識，一起穩健推動國政，搭配金桔茶，象徵吉利圓滿，為茶敘增添溫暖與祝福。