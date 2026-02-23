快訊

拚上科學班好嗎？資深導師：未被榨乾的孩子才跑得遠

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

五院院長茶敘 賴總統謝韓國瑜提「化」字建言回應「四化」

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今早與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘。圖／擷取自總統府提供影片
賴清德總統今早與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘。圖／擷取自總統府提供影片

賴清德總統今早與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，賴總統開場致詞時表示，新的一年開始，「我們必然是要朝向：化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛。」賴總統說，雖然這非常困難，並非一蹴可幾，也並非今天茶敘就能夠完成。但總是要為了國家、社會和人民要邁出第一步，所以不妨也把今天的茶敘當作是跨出的第一步。

賴總統表示，行政院卓榮泰院長、立法院韓國瑜院長、司法院謝銘洋代理院長、考試院周弘憲院長、監察院李鴻鈞代理院長，還有現場各位同仁，大家新年快樂。

賴總統說，今天是大年初七，也是年假後第一天上班，他特別邀請五院院長來到總統府茶敘，五院的院長也應約而來，這是我國歷史上的第一次，他向五院院長表達最熱烈的歡迎。

賴總統說，今天因為是茶敘，所以沒有設定議題，但是既然是茶敘，也必然是茶聲、笑聲、談話聲，聲聲入耳。

「雖然只是茶敘，但因為我是總統，肩負著推動國家進步的使命，五院院長也各有所掌，對國家也都有責任。」賴總統說，所以今天的茶敘也必然是家事、國事、天下事，事事關心。

賴總統說，他感謝韓國瑜院長，人還沒有到，聲音已經先到了。用一個「化」字來點出今天茶敘的方向，希望朝野大事化小、小事化無、讓國家逢凶化吉。

賴總統表示，記得在去年韓國瑜帶領朝野黨團代表前往美國祝賀川普總統就職時，他也在總統府來為韓國瑜率領的朝野代表來餞行，他特別提到，在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下。

賴總統說，但非常可惜，我們去年的確錯過了許多機會，在新的一年開始，我們把握這個契機，特別是台灣面臨國內外諸多挑戰。我們必然是要朝向：化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛。雖然這非常困難，並非一蹴可幾，也並非今天茶敘就能夠完成。但我們總是要為了國家、社會和人民要邁出第一步，所以不妨我們也把今天的茶敘當作是跨出的第一步。

賴總統表示，他今天也有準備核桃糕，未來朝野可以和諧；他也準備了金桔茶來請大家喝，希望我們的國家能夠大吉大利，然後社會能夠吉利圓滿，然後國人在馬年可以馬上大吉。

韓國瑜 朝野

延伸閱讀

邀五院院長新春茶敘 賴清德總統盼化分歧為團結

新春茶敘 賴總統會五院聚焦關稅

賴總統明與韓國瑜等五院院長茶敘 不預設議題盼憲政機關彼此合作

影／韓國瑜、謝龍介台南合體發春聯！謝：軍購一定要買 但要嚴格審查

相關新聞

五院院長茶敘 賴總統謝韓國瑜提「化」字建言回應「四化」

賴清德總統今早與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，賴總統開場致詞時表示，新的一年開始，「我們必然是要朝向：化誤解為理解、...

與五院院長新春茶敘 賴總統：政府會馬不停蹄繼續打拚

春節假期結束，今天是首個上班日，賴清德總統預計上午10時30分與立法院長韓國瑜等五院院長在總統府舉行新春茶敘。賴總統在臉...

被點2028直攻總統大位...母雞效應全台擴散 蔣萬安回應了

今年是縣市長選舉年，不過藍綠白陣營也開始布局2028總統大選，對於近期頻被點名直攻2028總統大位的北市長蔣萬安，今天開...

立院遷建...何欣純主張台中 還點名江啟臣表態

立法院長韓國瑜傳出向朝野黨鞭說明立院兩套遷建選項，地點包括圓山飯店或是在台北市仁愛路的空軍總司令部舊址建設全新建物。對此...

【重磅快評】賴總統邀五院茶敘解僵局？先踐行總統憲政責任吧

農曆春節新年後上班第一天，賴總統邀請五院院長齊聚總統府茶敘，總府統方面釋出，賴總統希望展現憲政機關之間的尊重與合作精神。...

要提自己版本 鄭麗文：國民黨會積極主導軍購並與美溝通

立法院本周將開議，軍購特別條例成朝野焦點。國民黨主席鄭麗文今天表示，國民黨一定會積極主導，當然有自己的版本，也希望主動跟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。