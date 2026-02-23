要提自己版本 鄭麗文：國民黨會積極主導軍購並與美溝通

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨新春團拜上午舉行，由主席鄭麗文（中）主持角逐花蓮縣長提名的吉安鄉長游淑貞（右），與國民黨立委傅崐萁（左）一同合影。記者陳正興／攝影
立法院本周將開議，軍購特別條例成朝野焦點。國民黨主席鄭麗文今天表示，國民黨一定會積極主導，當然有自己的版本，也希望主動跟美方溝通為台灣爭取到真正合理、有效、需要的軍購，否則一直這樣下去，讓國民黨背黑鍋，這不是團結台灣的做法。面對美國最高法院裁定對等關稅違法，接下來台灣怎麼辦，希望賴總統盡快給大家一個說法。

鄭麗文今出席國民黨中央黨部新春團拜。針對軍購條例，傳出鄭麗文傾向僅通過美國去年宣布對台3500億軍售。

鄭麗文受訪表示，大家對國民黨有很深的誤解，其中最主要來源是因為民進黨惡意的造謠，從戰後在台灣，最支持國防力量的就是國民黨，不管是執政或在野；但1.25兆元軍購條例內容，從一開始就完全黑箱，到今天都還語焉不詳，延宕最大的責任是在民進黨，不管是對美的關稅談判、軍購特別條例，內容都不敢跟大家分享，也不讓國會參與。

鄭麗文說，在野黨從頭到尾都排除在外的，一直到現在，1.25兆元完整內容還是非常空洞，包括為何會出現前所未有的商購、而不是像過去一樣對美軍購？對台是否要投資軍工產業？到目前為止，都沒有任何具體內容跟說明。再繼續這樣下去，只會擴大不必要的誤會，而且也會對台灣的國家安全造成重大傷害。

鄭麗文表示，國民黨一定會積極去主導這件事情，也希望能幫台灣爭取到真正合理、有效，需要的軍購，國民黨當然有自己的版本，也希望能主動跟美方溝通，因為賴政府不告訴在野，他們只好直接跟美方進行溝通與詢問，否則一直這樣下去，甩鍋給國民黨，不是君子的做法，「說實在，這還挺小人的。」

鄭麗文說，作為執政者應該開大門走大路，而且關係到全民福祉，怎可以從頭到尾都黑箱？現在美國最高法院已經宣布關稅協議違法，等於是自始無效，可想而知，不確定性會繼續延續下去，今天是剛好上班的第一天，希望賴政府趕快採取具體做法，給大家一個說法。

此外，2026縣市長提名，新竹縣、台中市與彰化縣提名尚未出爐。鄭麗文說，她感覺黨內提名特別順利，年前也都有非常多進度，包括新竹縣已正式進入初選程序；台中市的部分，兩邊幕僚已完成接下來推動內參民調相關的細節。其他很多縣市，年前也都完成黨內程序。過完年後應該很快就會正式在中常會進行提名作業。

鄭麗文說，大家可以非常安心，也要對國民黨有信心，一步一腳印，一定會在年底為了台灣未來的幸福、共同的努力打下一片江山，創造前所未有的佳績

她也說，外界所稱焦慮、退黨潮等，都是有人刻意製造，有很多不是事實，希望在這中間見縫插針，國民黨與民眾黨之間的溝通也從來沒有問題。至於媒體追問鄭習會進度，鄭麗文說，只要有進度，一定會主動跟大家說明。

