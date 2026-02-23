鄭麗文：選舉提名順利 國防條例自提版本

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨主席鄭麗文23日接受媒體聯訪時強調，縣市長提名很順利，軍購將與美方溝通。（直播截圖）
國民黨主席鄭麗文23日接受媒體聯訪時強調，縣市長提名很順利，軍購將與美方溝通。（直播截圖）

國民黨縣市長提名很順利，沒有外界傳的基層焦慮！」國民黨主席鄭麗文23日出席新春團拜受訪時強調，新竹、台中等縣市都按照程序走，盼各界不要擔心國民黨縣市長提名；被問到《國防特別條例》，鄭麗文強調，絕對沒有反對強化國防，因此將自提版本，並嘗試與美方直接溝通。

年底選舉開紅盤

國民黨主席鄭麗文23日與副主席蕭旭岑、張榮恭與李乾龍，還有久未公開露面的前主席吳伯雄、前副主席林政則，還有立院總召傅崐萁與多位國民黨立委等人出席新春團拜。

鄭麗文強調，國民黨團隊已經就戰鬥位置，盼新年讓中華民國萬世千秋、台灣所有人共享福祉，兩岸贏來和平溫暖的春天。

「國民黨年底選舉要全面大贏！」鄭麗文強調，今年的硬仗首先是國會，承載著所有基層很高的期待，希望國民黨執政縣市能延續優秀光輝的執政成績，未執政的縣市迎來民心思變，「選民已經期待很久，希望新的春天能到來」，迎夏未執政的縣市。吳伯雄則簡短祝福說，盼國民黨比過去更團結。

縣市長提名很順利

會後鄭麗文接受媒體聯訪，被問到黨內基層對於台中市、新竹縣與彰化縣尚未整合完成感到焦慮，鄭麗文反駁說，提名過程相當順暢，新竹縣已經進入初選、台中兩邊幕僚也將進入內參民調程序，其他縣市也有陸續完成程序，過完年後就會在中常會提名，會讓大家非常安心。

被問到外傳國民黨版軍購將會是3500億元，鄭麗文並未直接證實，而是表示外界對於國民黨有很深的誤解，國民黨從戰後到現在就是最支持提升國防力量的，但民進黨1.25兆的軍購內容黑箱、語焉不詳，特別條例內容不敢分享，國會還無法參與審查，其中還有前所未有的商購、還有對台是否投資軍工產業，這些都沒有講清楚。

將與美方直接溝通

「讓國民黨背黑鍋，這無助台灣團結！」鄭麗文表示，因此國民黨希望未來能積極主導軍購，並以自己的版本與美方進行直接溝通，且未來還有台美關稅協議的部分，大法官的判決是否會讓ART自始無效？盼賴政府未來能有更具體的政策因應。

