邀五院院長新春茶敘 賴清德總統盼化分歧為團結

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立法院長韓國瑜（圖）等五院院長上午應賴清德總統之邀，前往總統府舉行新春茶敘。記者蘇健忠／攝影

行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜司法院長代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院長李鴻鈞（代理）等五院院長上午應賴清德總統之邀，前往總統府舉行新春茶敘。 抵達順序為考試院長周弘憲、行政院長卓榮泰、司法院長代理院長謝銘洋、監察院長李鴻鈞（代理）、立法院長韓國瑜。

賴清德總統上午在總統府大禮堂與五院院長舉行新春茶敘，副總統蕭美琴也一同出席，活動全程閉門進行。賴總統日前曾說，新春後將邀集五院院長茶敘，重在以和為貴、彼此存好心說好話，盼在良好氛圍下「化誤解為理解、化分歧為團結」。

賴總統日前表示此次茶敘未設定特定議題及預設目標，總統及五院院長都是憲政機關的負責人，肩負推動國家發展的重要責任，期盼在沒有預設立場與框架的情況下，增進理解與信任，也期待大家捐棄成見、共同合作，讓國家面臨的各項問題都能迎刃而解，讓台灣走得更穩、更遠。

行政院長卓榮泰（左）等五院院長上午應賴清德總統之邀，前往總統府舉行新春茶敘。記者蘇健忠／攝影
考試院長周弘憲（圖）等五院院長上午應賴清德總統之邀，前往總統府舉行新春茶敘。記者蘇健忠／攝影

司法院 行政院 韓國瑜

