被點2028直攻總統大位...母雞效應全台擴散 蔣萬安回應了

今年是縣市長選舉年，不過藍綠白陣營也開始布局2028總統大選，對於近期頻被點名直攻2028總統大位的北市長蔣萬安，今天開工拜年也被問及此事，蔣說，距離2026還有一段時間，大家就問到2028，今天最重要是開工第一天，市府團隊會全力以赴推動各項計畫政策，全力往前推進。

另外，過年期間，蔣萬安也與台中議員參選人、立委徐欣瑩合拍拜年影片，媒體今也問蔣「母雞效應擴散全台？」蔣萬安說，選舉還早、開工要緊，他很榮幸能夠為大家送上祝福，祝大家開工大吉，大發利市。

媒體追問，是否參選人找都會幫忙？蔣萬安說，能夠線上祝福，大家找他，他都覺得是好事，也覺得非常榮幸。

蔣萬安今天透過廣播向市府人員拜年，拜年前，媒體堵訪蔣萬安，問他有關民進黨可能派行政院副院長鄭麗君選台北市長的看法，還有近期有人點名他直攻2028總統大位，蔣萬安說，距離2026選舉還有一段時間，就問到2028？現在最重要是開工第一天，市府團隊一起全力將今年的各項計畫、要推動的政策往前推進，會全力以赴。