卓榮泰談開春期許：盼行政立法化解障礙擱置不適宜事情

農曆春節連假結束，行政院長卓榮泰今天出席新春團拜。他說，期盼行政、立法兩院充分合作，化解過去存在的障礙，新的一年暫時擱置過去一些不適宜的事情，因為國家還有很多前瞻性工作必須齊步向前，期待國家能朝開放、富強及安全的目標，也勉勵行政院同仁能不懼挑戰，因應新變局。

由於卓榮泰結束行政院新春團拜後，將前往總統府參與五院茶敘，被問到屆時會跟立法院長韓國瑜說些什麼，卓笑回四字「新年快樂」。

今天是春節假期結束後的第一個工作日，卓榮泰今天上午率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄等人出席「行政院115年新春團拜」。

卓榮泰致詞時先向行政院同仁詢問新年假期過得如何，還打趣稱「只有副院長比較擔心（指關稅變局）」，引發現場哄堂大笑。他說，去年一整年，行政院人員、國人與百工百業的努力，確實值得欣慰，今日是年初七開工日，應該喝「七喜」跟「可樂」，象徵「七喜春來，可喜可樂」。

話鋒一轉，卓榮泰表示，未來這年絕對充滿更多挑戰，不只美國關稅談判過程出現急劇變化，全國也關注政府如何在既的談判基礎上確保獲得台灣最優惠的條件，我方談判團隊，包括行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮和各部會，要加足馬力，全速地進行各種必要工作。

卓榮泰提到，去年經濟成長率達8.63%再創新高，未來將努力使經濟發展成果能全民共享，行政院已在賴清德總統4大優先工作指示底下升級國家，進步到競逐太空、探索海洋的時代了。無論是太空、軍工事業或海洋探索，台灣都有與過去截然不同且強大的能量。

他說，未來國家發展會以開放、富強及安全為目標努力前行，才能在經濟發展之後，化整為更公平的社會秩序，跟更公平的全民共享。

面對國會朝小野大局勢，卓榮泰表示，除了中央地方要比過去更充分合作，行政、立法兩院也必須要化解過去存在的很多障礙，稍後總統將召集各院的院長，希望能暫時擱置過去一些不適宜的事情，國家還有很多前瞻工作必須一起齊步向前。

他說，若行政、立法互動更積極、更順暢的話，行政院的工作量就會越大，但現在是一個不怕挑戰的時代，他期許，未來同仁在面對未來新的工作時，能不畏艱難、不懼挑戰地解決問題，透過分工合作、密切溝通聯繫，落實更高效率，才能因應新的變局。

最後，卓榮泰指出，無論國際上的變化，或是兩院未來的互動，以及中央地方未來的合作，期待新的一年能朝向期待的骯像前進；他也勉勵現場同仁找到屬於自己的定位，在每個位置都能為國家打出全壘打，投出漂亮的三分球，每個位置都非常重要且不可或缺，希望未來這一年，能夠充分合作跟努力。