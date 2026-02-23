聽新聞
與五院院長新春茶敘 賴總統：政府會馬不停蹄繼續打拚
春節假期結束，今天是首個上班日，賴清德總統預計上午10時30分與立法院長韓國瑜等五院院長在總統府舉行新春茶敘。賴總統在臉書表示，新的一年，政府也會一馬當先、馬不停蹄，繼續打拚，讓每位國人安居樂業。
賴總統表示，過完春節假期，今天正式開工了，大家都準備好了嗎？他要感謝所有春節期間堅守崗位的朋友，讓社會運作不中斷，守護大家的新年平安順遂。祝大家開工大吉，龍馬精神，萬事都「馬」上順利。
賴總統與五院院長的新春茶敘，事前並未設定特定議題。不過，由於美國總統川普21日宣布將全球性關稅調高至15％，且即刻生效。預料這場茶敘，如何因應美國關稅新變局，以及仍卡關的的今年度中央政府總預算案、1.25兆元國防特別預算條例草案等，都可能是各院關注的焦點。
