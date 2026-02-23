快訊

與五院院長新春茶敘 賴總統：政府會馬不停蹄繼續打拚

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統23日上午將與立法院長韓國瑜等五院院長在總統府舉行新春茶敘。賴總統在臉書表示，新的一年，政府也會一馬當先、馬不停蹄，繼續打拚，讓每位國人安居樂業。圖／取自賴清德臉書
賴清德總統23日上午將與立法院長韓國瑜等五院院長在總統府舉行新春茶敘。賴總統在臉書表示，新的一年，政府也會一馬當先、馬不停蹄，繼續打拚，讓每位國人安居樂業。圖／取自賴清德臉書

春節假期結束，今天是首個上班日，賴清德總統預計上午10時30分與立法院長韓國瑜等五院院長在總統府舉行新春茶敘。賴總統在臉書表示，新的一年，政府也會一當先、馬不停蹄，繼續打拚，讓每位國人安居樂業。

賴總統表示，過完春節假期，今天正式開工了，大家都準備好了嗎？他要感謝所有春節期間堅守崗位的朋友，讓社會運作不中斷，守護大家的新年平安順遂。祝大家開工大吉，龍馬精神，萬事都「馬」上順利。

賴總統與五院院長的新春茶敘，事前並未設定特定議題。不過，由於美國總統川普21日宣布將全球性關稅調高至15％，且即刻生效。預料這場茶敘，如何因應美國關稅新變局，以及仍卡關的的今年度中央政府總預算案、1.25兆元國防特別預算條例草案等，都可能是各院關注的焦點。

春節

相關新聞

春節假期結束，今天是首個上班日，賴清德總統預計上午10時30分與立法院長韓國瑜等五院院長在總統府舉行新春茶敘。賴總統在臉...

立院遷建...何欣純主張台中 還點名江啟臣表態

立法院長韓國瑜傳出向朝野黨鞭說明立院兩套遷建選項，地點包括圓山飯店或是在台北市仁愛路的空軍總司令部舊址建設全新建物。對此...

【重磅快評】賴總統邀五院茶敘解僵局？先踐行總統憲政責任吧

農曆春節新年後上班第一天，賴總統邀請五院院長齊聚總統府茶敘，總府統方面釋出，賴總統希望展現憲政機關之間的尊重與合作精神。...

【專家之眼】面對國安、民生雙重壓力 台灣不能硬碰硬

南韓前總統尹錫悅宣布緊急戒嚴、派軍警進入國會，一審被認定內亂罪成立、判處無期徒刑。法院明確指出：戒嚴未必當然構成內亂，但...

比起軍購特別條例三讀「遲到」 在野更憂心ART緊箍咒

立法院24日正式開議，產業界關注的台美對等貿易協定（ART）審查進度，勢必因為美國最高法院判決川普無權對各國課對等關稅放緩，對賴清德政府來說，要求立法院通過軍購特別條例愈發急迫。 根據總統府及所謂專家說法，美方已公布售台的拖式、標槍、M109A7自走砲3項軍購發價書草案，效期至 2026年3月15日，逾期未回應恐面臨「美國不賣了」的嚴重後果。立院人士表示，從現實來看，就算國民黨團的版本軍購在開議後就提交議事處，立法院最快在3月12日才有機會在外交及國防委員會審查各版本軍購預算特別條例，在3月15日前僅剩3月13日一次院會可以處理，幾乎確定會「遲到」，相信美國在台協會（AIT）對此也有所掌握，問題應該不大。 相較於軍購特別條例的「急迫性」，在野陣營更擔心的將「國防支出至少占GDP3%」的ART內容，是否因為美國最高法院判決的最新發展有機會移除。

柯文哲現身嘉義文化路夜市拜年 春節最後周日夜湧合影人潮

今天是農曆春節年假最後一個周日夜，民眾黨前主席柯文哲今晚與張啓楷前往嘉義市文化路夜市掃街拜年，受到不少熱情民眾歡迎，不少...

