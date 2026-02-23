立院遷建...何欣純主張台中 還點名江啟臣表態

立法院長韓國瑜傳出向朝野黨鞭說明立院兩套遷建選項，地點包括圓山飯店或是在台北市仁愛路的空軍總司令部舊址建設全新建物。對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純上午說，兩處都在台北，「非常錯愕！」她點名正爭取國民黨內下屆台中市長提名的江啟臣應明確表示態度。

何欣純說早在蘇嘉全、與游錫堃院長任內，曾就選址、交通、區域均衡等開始評估，嚴謹看待，游院長還具體提出6處地點，包括台中成功嶺，當時盧秀燕市長還說台中是最好的地點，反觀韓院長，透過媒體拋出遷建議題，但提出地點全是台北，缺乏完整配套與公開討論，令人憂心。

她說，此時此刻，台中盧市長，以及身為韓院長左右手的江副院長，應明確表示態度。再者，立法院民眾黨團新上任的總召，也是出身台中，她呼籲朝野合作、一致共同支持立法院遷建台中。