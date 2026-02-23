【重磅快評】賴總統邀五院茶敘解僵局？先踐行總統憲政責任吧

農曆春節新年後上班第一天，賴總統邀請五院院長齊聚總統府茶敘，總府統方面釋出，賴總統希望展現憲政機關之間的尊重與合作精神。國內當前的憲政僵局是否能解，包括賴總統本人是否該率先做為表現，負責任地依法提名大法官、檢察總長、監委等人事，且能容忍不同意見者出任要職，才是真心負起憲政機關責任的做法。

賴總統指出，總統與五院院長都是憲政機關的負責人，肩負推動國家發展的重要責任。透過茶敘這樣的互動方式，彼此可以交換看法、分享觀察，在沒有預設立場與框架的情況下，增進理解與信任。他也期待，大家能夠在茶敘之餘捐棄成見、共同合作，讓國家面臨的各項問題都能迎刃而解，讓台灣走得更穩、更遠。

賴總統執政一年多來，朝小野大的現實，並未讓賴政府謙卑面對民意，即使發動大罷免收下３２：０的慘敗結果，也未改變賴政府一意孤行，只會扣在野黨紅帽、政策卻不透明、甚至不依法行事的施政風格，不管是陸配的參政權還是上兆元的軍購預算究竟要買哪些武器、導致預算審查的延宕，國會雖有其責任，但行政部門更是難辭其咎。

總統身為憲政機關，同樣有其責任與義務，縱然五人大法官宣稱立法院無權立法要求總統在多久期限內重提大法官人選，但擺在眼前的是大法官人數缺額造成的憲政災難，接下來還有檢察總長與監察委員的任期即將屆滿，賴總統難道要持續耍賴、拒不提名接受國會的審查檢視？

總統與五院各憲政機關確實都負有推動國家發展的重要責任，不能單要求特定一方、卻放任其他憲政機關不履行其義務，賴總統既然有心邀請各憲政機關共聚一堂、希望讓台灣往前走，就該以身作則，至少總統該盡的憲政義務，包括國家重大人事提名權，尤其是憲法法庭的僵局，如果認為靠五名大法觀護體、行政權可以持續為所欲為，只會製造更多憲政爭議，甚至讓朝野更加對立，卻無法實際解決當前諸多憲政困擾。

立法院長韓國瑜在農曆春節前就透露，將在新春茶敘時，當面向賴總統建議，是不是要考慮「化」這個字，希望國家大事化小、小事化無、逢凶化吉。如今正當世界局勢動態之際，國內朝野僵局若未能化解，只會帶來更多的內耗與虛耗，賴總統若真心為台灣未來著想，何不先跨出一步，善盡總統應負的提名責任、並在人選上審酌如何化解朝野紛爭、爭取國會支持，讓國政能穩健向前。