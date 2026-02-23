【專家之眼】面對國安、民生雙重壓力 台灣不能硬碰硬

南韓前總統尹錫悅宣布緊急戒嚴、派軍警進入國會，一審被認定內亂罪成立、判處無期徒刑。法院明確指出：戒嚴未必當然構成內亂，但若動用軍隊癱瘓憲法機關、阻斷國會運作，即已跨越憲政秩序紅線。這項判決提醒世人，民主最承受不起的不是意見衝突，而是以強制力「解決」政治僵局。一旦政治走向高壓循環，社會信任流失、對立升高，撕裂往往比衝突本身更難修復。

再看日本，首相高市早苗強調安全風險升高，推動安保戰略調整、強化軍事與經濟安全體系，外交與防衛政策明顯轉趨強硬。但安全姿態升高的同時，也伴隨現實壓力：對中關係緊繃逐步外溢為經濟風險，從觀光市場到供應鏈穩定，再到稀土依賴，都可能成為政策反作用力。安全與發展之間的拉鋸，正考驗國家承受能力與政策續航力。若對外衝撞缺乏經濟與社會韌性支撐，外交強度本身就可能轉化為內政負擔。

南韓與日本的經驗說明，外部風險升高時，各國確實會把安全置於優先位置；但若政治語言持續升高、對立成為治理工具，外交空間將縮小，社會情緒將繃緊，最終成本仍由全民承擔。

回到台灣，人民真正關心的不是口號對撞，而是生活能否穩定：物價、就業、能源、治安、長照育兒與居住負擔，才是民心所繫。近期台美對等貿易協定引發爭議，在野黨質疑談判代價可能轉嫁至投資採購與農產開放，衝擊產業與農民，要求政府提出配套並充分說明。重大經貿決策牽動深遠，本就需要制度化審議與公開資訊。

情勢更因國際政策劇烈變動而複雜化。美國聯邦最高法院裁定援引《國際緊急經濟權力法》課徵關稅違法後，川普政府隨即改依《貿易法》122條宣布為期150天的10%全球性臨時關稅，並在不到24小時內進一步加碼至15%，顯示國際經貿政策正快速轉換，法源與措施不斷重組，原有談判基礎與市場預期都可能重新洗牌。

在此情勢下，台美對等貿易協定是否仍具原先效力、是否需要重啟談判、是否送交立法院審議，已成為迫切的制度問題。若外部政策基礎已重大變動，而國內仍缺乏充分審議與影響評估，經貿風險便可能直接轉嫁至產業與就業。台灣安全亦不能寄望於他國政治風向；重要協定與重大軍購，理應回到國會監督、資訊透明、評估完整，讓人民理解利弊與代價。

總統春節前邀集五院院長茶敘，釋出對話訊號，值得肯定；但憲政秩序能否回歸常軌，關鍵不在形式，而在各院是否依憲分際運作。立法院是合議制機關，院長職責在議事協調與程序運作，並非代表全院拍板；真正的共識，只能透過朝野把問題攤開、把數字說清、把配套補齊，在制度內逐步形成。

政治不是比誰嗓門大，而是比誰能把衝突轉化為可檢驗的政策成果。當行政與立法在重大政策上互不相讓，社會情緒便容易被推向兩極；越是在外部壓力升高之際，越需要程序、協商與公開資訊來降溫，而不是動員對抗、讓衝突升高。

南韓的判決，是高壓治理的警訊；日本的轉向，凸顯安全與經濟互為牽動。當全球關稅體系因美國政策急遽調整、主要經貿協議可能重新談判時，制度化審議與政策透明不只是民主原則，更是經濟安全本身。

台灣面對國安與民生雙重壓力，更須守住理性治理的底線：回到制度、回到問題、回到人民。別把國家推向硬碰硬；讓政治回到民意，讓制度回到正軌，讓治理回到人民生活，才是國家之福，也是人民之幸。