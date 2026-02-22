柯文哲現身嘉義文化路夜市拜年 春節最後周日夜湧合影人潮
今天是農曆春節年假最後一個周日夜，民眾黨前主席柯文哲今晚與張啓楷前往嘉義市文化路夜市掃街拜年，受到不少熱情民眾歡迎，不少人高喊「阿伯加油」，更有店家暫時放下工作爭相與柯文哲合影，展現高度人氣。
柯文哲與張啓楷沿途向民眾發送紅包與面紙等小物，互動熱絡。過程中，有民眾特別拿著尚未拆封的盲盒由柯文哲協助開啟，希望藉此獲得好運，最終順利抽中福利獎項，令他高興不已。
雖然民眾黨部預先在文化公園、噴水圓環第一銀行前規畫2處定點拍照區，但因現場民眾過於熱情，隨處都有人上前要求合照，一度造成夜市動線受阻。柯文哲一行人在夜市停留約1小時後結束行程離去。
張啓楷表示，感受到嘉義市民的熱情支持，未來會持續走入基層與民眾互動。
