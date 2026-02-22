年假最後一天 賴總統分享短片同框蔡英文曬毛小孩

年假最後一天，賴清德總統今天在社群平台分享一支輕鬆短片，影片記錄了去年前總統蔡英文帶著愛犬「樂樂」與「鳳梨妹」造訪官邸，與賴總統領養的「斑斑」及「Murphy」展開一場熱鬧的狗狗聚會。

賴總統在社群平台提到，去年，蔡英文來到官邸，除了和他、還有副總統蕭美琴分享建言、交流打氣，也特地帶著樂樂和鳳梨妹，來跟斑斑和Murphy做朋友。

他說，蔡英文準備了狗狗最愛的牛肉乾，他則送上鳳梨造型的玩具給鳳梨妹，還有樂樂最喜歡的玩具球。

賴總統提到，他領養斑斑也一年多了，每天回家看到斑斑，有時就安安靜靜靠在身邊，有時又會主動躺下來討摸摸，這些平凡的日常，總能把一天的疲憊都融化掉；他說，跟大家分享這支短片，祝福大家收假愉快。