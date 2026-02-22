立院新會期24日開議 朝野聚焦國防特別條例

快訊

中央社／ 台北22日電

立法院新會期24日將開議，國民黨發言人牛煦庭今天說，24日將召開立法實務研討會，討論國防特別預算相關版本，進行意見整合；民進黨團幹事長鍾佳濱說，美方軍購發價書具時效性，是否能在3月中完成，有賴朝野政治領袖的智慧與決心。

據立法院朝野協商共識，第11屆第5會期將在2月24日開議，當天下午邀行政院長卓榮泰報告施政方針並備質詢，並在3月3日邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢；至於第5會期各委員會召委選舉，定於3月11日舉行。

美國34名跨黨派的聯邦參、眾議員12日致函立法院長韓國瑜等人，盼支持足以應對當前形勢並清晰展現台灣自衛意志的經費。立法院長韓國瑜、副院長江啟臣16日透過共同聲明回應，將積極協助各黨團間的溝通與協調，立法院開議後，國防特別預算將是最優先審議的議案。

國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄表示，24日當天將召開立法實務研討會，屆時會討論新會期國民黨團要推出的優先法案。國民黨發言人、立委牛煦庭則說，預計立法實務研討會當天，也會討論國防特別預算的相關版本，需要進一步進行意見整合。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱接受中央社記者訪問時表示，過年期間韓國瑜、江啟臣都表達國防特別條例要優先處理，各黨團都會提出版本，24日開議後將是重中之重，立法院議事程序要快也可以很快，只是決心問題，只要朝野有共識、對國家社會有利的重大議案，就可迅速完成審議。

鍾佳濱說，因美方的軍購發價書具時效性，另外政院也會儘速將「台美對等貿易協定」文本與整體影響評估送交立法院，希望都能往前推進。在民眾黨團改組後，盼能開啟朝野正向互動，新會期開議後是否能在3月中完成審議，有賴朝野政治領袖的智慧與決心。

