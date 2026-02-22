快訊

北車驚傳揮刀客現蹤！電眼直擊他持刀過路 警擴大追查中

老高年收上看3億？拍片只是副業 曝小茉真實財力「房子車子都她送的」

美最高法院救了川普一把！CNN：封殺對等關稅是送上大禮

先嗇宮同框李乾龍 黃國昌：各種可能都有、盼整合出最強團隊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左二）今下午偕同三蘆地區議員參選人陳彥廷（右二）赴先嗇宮參拜，並向民眾發送福袋。記者張策／攝影
民眾黨主席黃國昌（左二）今下午偕同三蘆地區議員參選人陳彥廷（右二）赴先嗇宮參拜，並向民眾發送福袋。記者張策／攝影

民眾黨主席黃國昌今下午赴三重先嗇宮參拜並發送福袋，國民黨秘書長、先嗇宮董事長李乾龍到場陪同。針對新北藍白整合議題，黃國昌表示「各種可能性都有」，強調最重要的是善意與誠意，整合出最強團隊；李乾龍則指出，國民黨規畫3月初啟動徵召程序，盼3月底前完成整合，期待藍白合作成為典範。

黃國昌表示，過去一段時間與國民黨主席鄭麗文、秘書長李乾龍及台北市副市長李四川皆保持順暢溝通。他認為，整合過程中最關鍵的是雙方能放下小我、成就大我，為新北市民與台灣未來打拚。至於若整合後未出線者是否加入對方團隊，他回應在過程中「各種可能性都有」，但強調民眾黨的誠意與善意不會改變。

黃國昌指出，現階段身為黨主席，當然全力衝刺，希望成為最好的人選，但整合後如何分工合作、分進合擊，相信國民黨前輩與李乾龍等人都能提供智慧與建議。

李乾龍則表示，樂見藍白在2026九合一選舉展現默契與合作，並提到若2024年能成功整合，「台灣2千3百萬人就過上好日子了」。他指出，以新北為例，黃國昌與李四川皆是優秀人才，若能強強聯手，將為新北及台灣帶來更好未來。國民黨預計3月初啟動徵召作業，並盼於3月底前完成整合溝通。

李乾龍 國民黨

延伸閱讀

李四川合體江啟臣 黃國昌：一步一腳印拚支持

川普關稅行政命令遭判違法 黃國昌促調整台美協定

台美協定若一字不動送立院審議 黃國昌：將鬧出一個很大的笑話

陳彥廷首露面略顯緊張 合體黃國昌三蘆拜廟開啟陸戰

相關新聞

「9歲童溺斃鯉魚潭遭中央切割」 傅崐萁：民進黨政府不改善也不道歉

花蓮鯉魚潭發生天鵝船翻覆導致9歲孩童溺斃事件，國民黨立委傅崐萁批評，鯉魚潭屬中央管轄，但事件發生就馬上遭中央切割，如此失...

賴總統明與韓國瑜等五院院長茶敘 不預設議題盼憲政機關彼此合作

農曆春節假期進入尾聲，賴清德總統明（23）日上午將在總統府大禮堂與五院院長舉行新春茶敘，副總統蕭美琴也將一同出席，全程將...

先嗇宮同框李乾龍 黃國昌：各種可能都有、盼整合出最強團隊

民眾黨主席黃國昌今下午赴三重先嗇宮參拜並發送福袋，國民黨秘書長、先嗇宮董事長李乾龍到場陪同。針對新北藍白整合議題，黃國昌...

總統邀五院茶敘 鍾佳濱：可協調院際扞格、釐清關稅議題

賴清德總統將於新春後首個上班日邀集五院茶敘，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，五院會商除了協調過往產生的院際扞格，也能討論...

軍購有望付委審查 台美關稅、總預算剉咧等

立法院新會期將開始，盤點上個會期三黨持續卡關的《國防特別條例》，在民眾黨表態願意將行政院版付委後，有望開始進行各黨版本的審查

川習討論對台軍售違反六項保證 美國出爾反爾早有前例

美國總統川普透露曾與中國大陸國家主席習近平討論美台軍售問題，引起許多質疑川普的作為，違反美國對台六項保證，六項保證說是正式外交文件，亦可說不是，存乎一心，這是1982年雷根總統在美中簽訂八一七公報時，對台灣提出的六點承諾。美國對中華民國提出承諾，雷根並非首位，川普也不是違反承諾的首位，一個口頭承諾有效與否，全在白宮一念之間，沒有保障，民進黨政府總是仰人鼻息，仗外部勢力欺人，就會對這種翻來覆去的事情感到焦慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。