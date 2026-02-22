「9歲童溺斃鯉魚潭遭中央切割」 傅崐萁：民進黨政府不改善也不道歉

花蓮鯉魚潭發生天鵝船翻覆導致9歲孩童溺斃事件，國民黨立委傅崐萁批評，鯉魚潭屬中央管轄，但事件發生就馬上遭中央切割，如此失能狀態不是首次，堰塞湖同理，都是中央平時怠惰，等出事就出動大量網軍攻擊地方，從此事件更能看出永不改善也不道歉的民進黨政府。

花蓮一名9歲鄭姓男童初三隨家人到鯉魚潭乘天鵝船遊湖不幸溺斃，外界質疑遊艇惡意造浪導致船隻翻覆釀成意外。花東縱谷國家風景區管理處表示，已調閱監視器畫面檢視當時情況，對於水域行駛路線、畫定活動區域也會檢討。

「悲劇不該被遺忘，不容中央再卸責」傅崐萁直言，如此悲劇真的只是「意外」兩個字就能帶過嗎？還是大家早就習慣了—只要事情發生在花東，中央政府就可以裝作看不見？這就是永不改善也不道歉的民進黨政府。

傅崐萁說明，鯉魚潭的主管機關是交通部觀光署花東縱谷國家風景管理處，花蓮縣政府沒有管轄權，但一出事，中央馬上切割。這種失能的狀態，已經不是第一次了，堰塞湖如此，鯉魚潭也是如此；平時怠惰不管，出事卻出動大量網軍側翼攻擊地方？最後受害的永遠是無辜人民。

傅崐萁感慨，更令人心寒的是，中央對花東觀光產業長期不處理，花蓮的直航國際航班從香港到韓國仁川，不是中央積極規畫的成果，而是地方政府自己一家一家去談、一次一次去爭取。去年台灣觀光逆差再度擴大高達7009億，這不只是數字問題，而是整體政策方向出了狀況。

傅崐萁抨擊，交通攸關全國產業發展生命，與觀光牽動整體國力，而交通部長陳世凱既無交通專業的知識履歷，且政治歷練只停留在台中市議員層級而已，被放到統籌全國交通、觀光、運輸安全的交通部長位置，專業不夠、視野不夠、責任感也不夠；民進黨內只要派系正確，再加上賴清德總統用人唯親，最後可憐的只能是全國老百姓。