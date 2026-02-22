賴總統明與韓國瑜等五院院長茶敘 不預設議題盼憲政機關彼此合作

農曆春節假期進入尾聲，賴清德總統明（23）日上午將在總統府大禮堂與五院院長舉行新春茶敘，副總統蕭美琴也將一同出席，全程將採閉門方式進行。據指出，新的一年上班第一天，賴總統邀請五院院長齊聚總統府，以茶敘形式互道祝福，也為新的一年揭開序幕，展現憲政機關之間的尊重與合作精神。

賴總統先前曾表示，這次五院茶敘並未設定特定議題，也沒有預設要談成什麼目標，就是茶敘。希望在新春之初，大家能夠利用這樣一個輕鬆的場合，向全國民眾拜年，也一起祈求新的一年國家平安、社會順利、人民安居樂業。

賴總統指出，總統與五院院長都是憲政機關的負責人，肩負推動國家發展的重要責任。透過茶敘這樣的互動方式，彼此可以交換看法、分享觀察，在沒有預設立場與框架的情況下，增進理解與信任。他也期待，大家能夠在茶敘之餘捐棄成見、共同合作，讓國家面臨的各項問題都能迎刃而解，讓台灣走得更穩、更遠。

據了解，明日茶敘開始前，當五院院長陸續抵達總統府，將由接待人員引導就座；正副總統入場後與五院院長握手致意並展開交流，預期將於中午前一同合影結束新春團聚的茶敘活動。

今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案在立法院持續卡關，立法院長韓國瑜在農曆春節前曾透露，將在賴總統與五院院長新春茶敘時，當面提出建議，是不是要考慮「化」這個字，希望國家大事化小、小事化無、逢凶化吉。