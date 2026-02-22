快訊

川普把稅率從10%增至15% 專家認為對台灣產生兩大影響

系統遭入侵 顧客資料疑外洩 圓山飯店：已啟動調查

春節收假日「國道上午8事故」釀回堵 下午壅塞路段曝光

賴總統明與韓國瑜等五院院長茶敘 不預設議題盼憲政機關彼此合作

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統23日邀請五院院長茶敘。圖為去年1月16日，立法院長韓國瑜（左）將率團赴美、出席美國總統川普就職典禮，賴（右）邀請到總統府喝咖啡。圖／總統府提供
賴清德總統23日邀請五院院長茶敘。圖為去年1月16日，立法院長韓國瑜（左）將率團赴美、出席美國總統川普就職典禮，賴（右）邀請到總統府喝咖啡。圖／總統府提供

農曆春節假期進入尾聲，賴清德總統明（23）日上午將在總統府大禮堂與五院院長舉行新春茶敘，副總統蕭美琴也將一同出席，全程將採閉門方式進行。據指出，新的一年上班第一天，賴總統邀請五院院長齊聚總統府，以茶敘形式互道祝福，也為新的一年揭開序幕，展現憲政機關之間的尊重與合作精神。

賴總統先前曾表示，這次五院茶敘並未設定特定議題，也沒有預設要談成什麼目標，就是茶敘。希望在新春之初，大家能夠利用這樣一個輕鬆的場合，向全國民眾拜年，也一起祈求新的一年國家平安、社會順利、人民安居樂業。

賴總統指出，總統與五院院長都是憲政機關的負責人，肩負推動國家發展的重要責任。透過茶敘這樣的互動方式，彼此可以交換看法、分享觀察，在沒有預設立場與框架的情況下，增進理解與信任。他也期待，大家能夠在茶敘之餘捐棄成見、共同合作，讓國家面臨的各項問題都能迎刃而解，讓台灣走得更穩、更遠。

據了解，明日茶敘開始前，當五院院長陸續抵達總統府，將由接待人員引導就座；正副總統入場後與五院院長握手致意並展開交流，預期將於中午前一同合影結束新春團聚的茶敘活動。

今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案在立法院持續卡關，立法院長韓國瑜在農曆春節前曾透露，將在賴總統與五院院長新春茶敘時，當面提出建議，是不是要考慮「化」這個字，希望國家大事化小、小事化無、逢凶化吉。

總統府 賴清德 韓國瑜 憲政 立法院

延伸閱讀

影／韓國瑜、謝龍介台南合體發春聯！謝：軍購一定要買 但要嚴格審查

影／蕭美琴初二桃園平鎮發福袋遇「偶發事件」 她一招化解超親民

影／鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

韓國瑜聲明國防預算優先審議 盧秀燕：保護台灣安全、支持國防預算

相關新聞

賴總統明與韓國瑜等五院院長茶敘 不預設議題盼憲政機關彼此合作

農曆春節假期進入尾聲，賴清德總統明（23）日上午將在總統府大禮堂與五院院長舉行新春茶敘，副總統蕭美琴也將一同出席，全程將...

軍購有望付委審查 台美關稅、總預算剉咧等

立法院新會期將開始，盤點上個會期三黨持續卡關的《國防特別條例》，在民眾黨表態願意將行政院版付委後，有望開始進行各黨版本的審查

川習討論對台軍售違反六項保證 美國出爾反爾早有前例

美國總統川普透露曾與中國大陸國家主席習近平討論美台軍售問題，引起許多質疑川普的作為，違反美國對台六項保證，六項保證說是正式外交文件，亦可說不是，存乎一心，這是1982年雷根總統在美中簽訂八一七公報時，對台灣提出的六點承諾。美國對中華民國提出承諾，雷根並非首位，川普也不是違反承諾的首位，一個口頭承諾有效與否，全在白宮一念之間，沒有保障，民進黨政府總是仰人鼻息，仗外部勢力欺人，就會對這種翻來覆去的事情感到焦慮。

換上運動服 賴總統合體李洋「動次動」做10分鐘健康操

農曆春節年假進入尾聲，賴清德總統在年假期間與運動部長李洋合體做健康操，賴總統表示，看李洋做起來當然很輕鬆，「我自己做起來...

澎湖縣長陳光復初一重傷後最新病況曝 民進黨縣黨部：朝好轉方向發展

澎湖縣長陳光復大年初一在文化局演藝廳不慎失足摔落階梯，腦部重傷昏迷，後轉送高雄榮總治療進行顱內減壓手術；民進黨澎湖縣黨部...

因4個字忍3年才開箱！陳宥丞曝精神支柱…恰恰親筆簽名球

春節連假尾聲，民眾黨北市議員陳宥丞在臉書開箱三年前就收到的馬年禮物、恰恰彭政閔親筆簽名的簽名球，上頭寫有「馬到成功」四字...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。