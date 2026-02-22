軍購有望付委審查 台美關稅、總預算剉咧等

立法院新會期將開始，盤點上個會期三黨持續卡關的《國防特別條例》，在民眾黨表態願意將行政院版付委後，有望開始進行各黨版本的審查；不過在總預算、院版《財劃法》上，朝野尚未達成共識，緊接著還有3月3日行政院的台美關稅談判專報，以及後續的關稅協定表決，還有中選會委員的人事投票，都將牽動新會期的朝野互動。

軍購案確定最優先

立法院將於本周開議，24日下午將邀請行政院長卓榮泰進行施政方針與報告並備質詢，3月3日也將再次邀請卓榮泰針對台美關稅談判結果與其影響，進行專案報告同時備詢。而委員會則需要等到各委員會在3月11日選出召委後才會開始。

上個會期主要卡關的重大法案有115年總預算、8年1.25兆的《國防特別條例》，還有院版《財劃法》等。其中《國防特別條例》在程序委員會被擋10次，但在美國等多方壓力下，立法院正副院長韓國瑜與江啟臣在15日發表共同聲明指出，立院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，且民眾黨願意將行政院版《國防特別條例》付委，相關法案有望啟動審議。

藍白法案綠會買帳？

民眾黨率先在上個會期結束後提出本會期的優先法案，除了《國防特別條例》外，還有與國民黨共推的《台灣未來帳戶特別條例》，主計總處初步估計經費將高達4500億台幣、每年將新增340億元支出，新會期朝野在審議相關法案時恐會有不少衝突；另外還有《人工生殖法》與《戒嚴法》修法，朝野也有許多爭議。

如今總預算依舊卡關，國民黨與民眾黨希望行政院先編列去年三讀通過、約3百億的軍人加薪與警消退休金預算，但行政院與民進黨認為立法院的立法違憲，稱要待憲法法庭判決不違憲再補發。可如今憲法法庭內部也因為人數爭議，大法官若有判決也備受爭議，而總統賴清德在去年7月第二波提名全數遭否決後，就未再提名大法官，短期內恐難補足人數，連帶影響了總預算審查。

關稅協定要國會通過

目前，包括前年的《選罷法》、《財劃法》、114年總預算（監察院與行政院都有提出釋憲），還有年金停砍等法案，都還在憲法法庭等待釋憲，新會期若有敏感法案的釋憲案提出，勢必引發朝野進一步對抗。

雖然《國防特別條例》如今有望付委審查，但還有台美關稅相關的對等貿易協定（ART）與投資MOU需要國會表決批准，加上115年總預算、院版《財劃法》等法案；另人事案方面主要是中選會委員，至於之前已提名但遭在野否決的NCC委員與大法官，則要再看行政院與總統府是否會再進行提名。

【更多精采內容，詳見 】