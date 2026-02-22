快訊

川普把稅率從10%增至15% 專家認為對台灣產生兩大影響

系統遭入侵 顧客資料疑外洩 圓山飯店：已啟動調查

春節收假日「國道上午8事故」釀回堵 下午壅塞路段曝光

軍購有望付委審查 台美關稅、總預算剉咧等

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院新會期除了《國防特別條例》外，還有關稅協定、總預算、《台灣未來帳戶特別條例》等法案可能會引發許多討論與爭議。（中央社示意圖）
立法院新會期除了《國防特別條例》外，還有關稅協定、總預算、《台灣未來帳戶特別條例》等法案可能會引發許多討論與爭議。（中央社示意圖）

立法院新會期將開始，盤點上個會期三黨持續卡關的《國防特別條例》，在民眾黨表態願意將行政院版付委後，有望開始進行各黨版本的審查；不過在總預算、院版《財劃法》上，朝野尚未達成共識，緊接著還有3月3日行政院的台美關稅談判專報，以及後續的關稅協定表決，還有中選會委員的人事投票，都將牽動新會期的朝野互動。

軍購案確定最優先

立法院將於本周開議，24日下午將邀請行政院長卓榮泰進行施政方針與報告並備質詢，3月3日也將再次邀請卓榮泰針對台美關稅談判結果與其影響，進行專案報告同時備詢。而委員會則需要等到各委員會在3月11日選出召委後才會開始。

上個會期主要卡關的重大法案有115年總預算、8年1.25兆的《國防特別條例》，還有院版《財劃法》等。其中《國防特別條例》在程序委員會被擋10次，但在美國等多方壓力下，立法院正副院長韓國瑜與江啟臣在15日發表共同聲明指出，立院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，且民眾黨願意將行政院版《國防特別條例》付委，相關法案有望啟動審議。

藍白法案綠會買帳？

民眾黨率先在上個會期結束後提出本會期的優先法案，除了《國防特別條例》外，還有與國民黨共推的《台灣未來帳戶特別條例》，主計總處初步估計經費將高達4500億台幣、每年將新增340億元支出，新會期朝野在審議相關法案時恐會有不少衝突；另外還有《人工生殖法》與《戒嚴法》修法，朝野也有許多爭議。

如今總預算依舊卡關，國民黨與民眾黨希望行政院先編列去年三讀通過、約3百億的軍人加薪與警消退休金預算，但行政院與民進黨認為立法院的立法違憲，稱要待憲法法庭判決不違憲再補發。可如今憲法法庭內部也因為人數爭議，大法官若有判決也備受爭議，而總統賴清德在去年7月第二波提名全數遭否決後，就未再提名大法官，短期內恐難補足人數，連帶影響了總預算審查。

關稅協定要國會通過

目前，包括前年的《選罷法》、《財劃法》、114年總預算（監察院與行政院都有提出釋憲），還有年金停砍等法案，都還在憲法法庭等待釋憲，新會期若有敏感法案的釋憲案提出，勢必引發朝野進一步對抗。

雖然《國防特別條例》如今有望付委審查，但還有台美關稅相關的對等貿易協定（ART）與投資MOU需要國會表決批准，加上115年總預算、院版《財劃法》等法案；另人事案方面主要是中選會委員，至於之前已提名但遭在野否決的NCC委員與大法官，則要再看行政院與總統府是否會再進行提名。

【更多精采內容，詳見

行政院 國防特別預算 法案

延伸閱讀

川普關稅被判違法／賴總統：確保最佳待遇不打折 維持相對競爭優勢

川普關稅判決衝擊全球 卓揆：232最惠國待遇不受影響

美國關稅新局 卓揆：審慎因應世界變局

美最高法院判川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

相關新聞

賴總統明與韓國瑜等五院院長茶敘 不預設議題盼憲政機關彼此合作

農曆春節假期進入尾聲，賴清德總統明（23）日上午將在總統府大禮堂與五院院長舉行新春茶敘，副總統蕭美琴也將一同出席，全程將...

軍購有望付委審查 台美關稅、總預算剉咧等

立法院新會期將開始，盤點上個會期三黨持續卡關的《國防特別條例》，在民眾黨表態願意將行政院版付委後，有望開始進行各黨版本的審查

川習討論對台軍售違反六項保證 美國出爾反爾早有前例

美國總統川普透露曾與中國大陸國家主席習近平討論美台軍售問題，引起許多質疑川普的作為，違反美國對台六項保證，六項保證說是正式外交文件，亦可說不是，存乎一心，這是1982年雷根總統在美中簽訂八一七公報時，對台灣提出的六點承諾。美國對中華民國提出承諾，雷根並非首位，川普也不是違反承諾的首位，一個口頭承諾有效與否，全在白宮一念之間，沒有保障，民進黨政府總是仰人鼻息，仗外部勢力欺人，就會對這種翻來覆去的事情感到焦慮。

換上運動服 賴總統合體李洋「動次動」做10分鐘健康操

農曆春節年假進入尾聲，賴清德總統在年假期間與運動部長李洋合體做健康操，賴總統表示，看李洋做起來當然很輕鬆，「我自己做起來...

澎湖縣長陳光復初一重傷後最新病況曝 民進黨縣黨部：朝好轉方向發展

澎湖縣長陳光復大年初一在文化局演藝廳不慎失足摔落階梯，腦部重傷昏迷，後轉送高雄榮總治療進行顱內減壓手術；民進黨澎湖縣黨部...

因4個字忍3年才開箱！陳宥丞曝精神支柱…恰恰親筆簽名球

春節連假尾聲，民眾黨北市議員陳宥丞在臉書開箱三年前就收到的馬年禮物、恰恰彭政閔親筆簽名的簽名球，上頭寫有「馬到成功」四字...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。