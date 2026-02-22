快訊

月薪7.2萬ETF怎麼配？網勸「40歲以下免買高股息」：問就是0050

華府直擊／主動提川習通話談台灣 川普對台議題放軟？

居然不是努力運動？養成10個生活小習慣有助打造易瘦體質

換上運動服 賴總統合體李洋「動次動」做10分鐘健康操

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統在年假期間與運動部長李洋合體做健康操。圖／取自賴清德臉書
賴清德總統在年假期間與運動部長李洋合體做健康操。圖／取自賴清德臉書

農曆春節年假進入尾聲，賴清德總統在年假期間與運動部長李洋合體做健康操，賴總統表示，看李洋做起來當然很輕鬆，「我自己做起來也有挑戰」，但沒關係，運動不是比誰厲害，而是願意從今天開始。

賴總統在臉書表示，不知道大家春節期間有沒有吃什麼好料？今年春節，他特別邀請兩屆奧運金牌李洋，一起陪大家做一套居家健身操。動作簡單、不用器材，在家就能完成，長輩、小孩都可以一起跟著做。

平常公開露臉總是西裝筆挺的賴總統罕見換上一身運動服裝，與李洋一起進行10分鐘健康操。賴總統說，「看李洋做起來當然很輕鬆」。不過對平常沒有運動習慣的長輩來說，剛開始可能會有點不穩、有些吃力，他自己做起來也有挑戰。但沒關係，運動不是比誰厲害，而是願意從今天開始。

賴總統表示，每天10分鐘，邀請大家一起跟著我們的影片運動。「樓頂揪樓跤，阿公揪阿媽，阿母揪阿爸。全家做伙動次動、笑一笑，讓新的一年更健康、更有精神。」

運動 春節 賴清德 李洋

延伸閱讀

運動幣開獎中籤率13% 李洋：期許民眾持續下去

預算再加1.17億元 苗栗縣國際級羽球館拍板

運動部補助屏東縣新建網球中心今動土 預計116年1月竣工

冬奧／李洋為代表團授旗 滑雪女將李玟儀盼增加台灣知名度

相關新聞

澎湖縣長陳光復初一重傷後最新病況曝 民進黨縣黨部：朝好轉方向發展

澎湖縣長陳光復大年初一在文化局演藝廳不慎失足摔落階梯，腦部重傷昏迷，後轉送高雄榮總治療進行顱內減壓手術；民進黨澎湖縣黨部...

換上運動服 賴總統合體李洋「動次動」做10分鐘健康操

農曆春節年假進入尾聲，賴清德總統在年假期間與運動部長李洋合體做健康操，賴總統表示，看李洋做起來當然很輕鬆，「我自己做起來...

因4個字忍3年才開箱！陳宥丞曝精神支柱…恰恰親筆簽名球

春節連假尾聲，民眾黨北市議員陳宥丞在臉書開箱三年前就收到的馬年禮物、恰恰彭政閔親筆簽名的簽名球，上頭寫有「馬到成功」四字...

華府直擊／主動提川習通話談台灣 川普對台議題放軟？

美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平通話，並在通話之後，於社群網路「真實社群」（Truth Social）上主動提及兩人在談話中有談到台灣，再加上川普政府近期公布新版的國防戰略，內容完全沒有提到台灣，更讓外界猜測川普在台灣議題上的態度是否放軟。 川普自從2025年宣誓就職後，與習近平公開的通話共4次，並在南韓會面過一次。過往，川普與習近平通話，美中在台灣議題上都會有所出入，尤其是川普鮮少主動提到台灣，反觀中方的新聞稿中，台灣議題經常被視為是通話的核心議題之一。

日本自駕出意外 外交部：2受傷國人治療後已離開醫院

日本福島縣喜多方市松山町的國道121號，19日下午發生一起嚴重交通事故。一輛由台灣遊客駕駛的自用小客車撞上對向行駛的輕型...

「黏」了總統8年…這位藍營縣長獲得賴清德總統公開肯定

台灣朝野對立嚴重，過去藍綠國家元首到地方參訪，縣市長往往未到場陪同，不過，藍營的彰化縣長王惠美則是例外，從蔡英文前總統到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。