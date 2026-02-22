換上運動服 賴總統合體李洋「動次動」做10分鐘健康操
農曆春節年假進入尾聲，賴清德總統在年假期間與運動部長李洋合體做健康操，賴總統表示，看李洋做起來當然很輕鬆，「我自己做起來也有挑戰」，但沒關係，運動不是比誰厲害，而是願意從今天開始。
賴總統在臉書表示，不知道大家春節期間有沒有吃什麼好料？今年春節，他特別邀請兩屆奧運金牌李洋，一起陪大家做一套居家健身操。動作簡單、不用器材，在家就能完成，長輩、小孩都可以一起跟著做。
平常公開露臉總是西裝筆挺的賴總統罕見換上一身運動服裝，與李洋一起進行10分鐘健康操。賴總統說，「看李洋做起來當然很輕鬆」。不過對平常沒有運動習慣的長輩來說，剛開始可能會有點不穩、有些吃力，他自己做起來也有挑戰。但沒關係，運動不是比誰厲害，而是願意從今天開始。
賴總統表示，每天10分鐘，邀請大家一起跟著我們的影片運動。「樓頂揪樓跤，阿公揪阿媽，阿母揪阿爸。全家做伙動次動、笑一笑，讓新的一年更健康、更有精神。」
