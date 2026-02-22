澎湖縣長陳光復初一重傷後最新病況曝 民進黨縣黨部：朝好轉方向發展

澎湖縣長陳光復大年初一在文化局演藝廳不慎失足摔落階梯，腦部重傷昏迷，後轉送高雄榮總治療進行顱內減壓手術；民進黨澎湖縣黨部表示，縣長仍由醫療團隊持續密切照護中，生命徵象穩定，整體病況正朝好轉方向發展。

大年初一下午2時許，縣長陳光復前往演藝廳春節行程並發放福袋，根據馬公市長黃健忠還原當晚事發經過，陳光復在大合照結束後，一行人沿樓梯往下移動，走到只剩2、3個階梯時，陳光復疑似因視力因素不慎踩空，試圖抓欄杆卻沒抓到，後腦勺重摔，一度失去意識。

三總澎湖醫院後送高雄榮總治療，醫療團隊檢查發現陳光復蜘蛛網膜下出血，進行顱內減壓手術後，採取給藥治療措施。

陳光復家屬日前發聲指出，經高雄榮總院長陳金順率領醫療團隊詳細說明後，目前各項生命徵象穩定，且持續好轉中，醫療團隊將持續密切觀察與治療。家屬提到，陳光復展現一貫堅韌的生命力與復原意志，讓家人逐漸安心。

民進黨澎湖縣黨部顏家康昨表示，根據他目前所掌握近況，目前縣長仍由醫療團隊持續密切照護中，生命徵象穩定，整體病況正朝好轉方向發展。這對家屬而言，是十分重要且令人稍感寬慰的消息。

顏家康指出，縣長家屬知悉後特別表達這段期間各界的關心與祈福，縣民的祝福與祈願皆是陪伴他們度過艱難時刻的重要力量；同時，也由衷感謝第一線醫護人員的專業醫療與悉心照護，以及所有在第一時間提供協助與支持的朋友，讓家屬得以專心守護縣長。

顏家康盼外界持續為縣長集氣祈福，盼他早日康復、平安脫險，盡速回到工作崗位，繼續為澎湖鄉親服務。