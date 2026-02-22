快訊

華府直擊／主動提川習通話談台灣 川普對台議題放軟？

居然不是努力運動？養成10個生活小習慣有助打造易瘦體質

Apple Watch要常常換新嗎？內行人曝新觀點：沒用1功能不用買

澎湖縣長陳光復初一重傷後最新病況曝 民進黨縣黨部：朝好轉方向發展

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復初一重傷後最新病況曝，民進黨縣黨部表示，病況朝好轉方向發展，盼外界一起集氣祈福。圖／取自民進黨澎湖縣黨部臉書
澎湖縣長陳光復初一重傷後最新病況曝，民進黨縣黨部表示，病況朝好轉方向發展，盼外界一起集氣祈福。圖／取自民進黨澎湖縣黨部臉書

澎湖縣陳光復大年初一在文化局演藝廳不慎失足摔落階梯，腦部重傷昏迷，後轉送高雄榮總治療進行顱內減壓手術民進黨澎湖縣黨部表示，縣長仍由醫療團隊持續密切照護中，生命徵象穩定，整體病況正朝好轉方向發展。

大年初一下午2時許，縣長陳光復前往演藝廳春節行程並發放福袋，根據馬公市長黃健忠還原當晚事發經過，陳光復在大合照結束後，一行人沿樓梯往下移動，走到只剩2、3個階梯時，陳光復疑似因視力因素不慎踩空，試圖抓欄杆卻沒抓到，後腦勺重摔，一度失去意識。

三總澎湖醫院後送高雄榮總治療，醫療團隊檢查發現陳光復蜘蛛網膜下出血，進行顱內減壓手術後，採取給藥治療措施。

陳光復家屬日前發聲指出，經高雄榮總院長陳金順率領醫療團隊詳細說明後，目前各項生命徵象穩定，且持續好轉中，醫療團隊將持續密切觀察與治療。家屬提到，陳光復展現一貫堅韌的生命力與復原意志，讓家人逐漸安心。

民進黨澎湖縣黨部顏家康昨表示，根據他目前所掌握近況，目前縣長仍由醫療團隊持續密切照護中，生命徵象穩定，整體病況正朝好轉方向發展。這對家屬而言，是十分重要且令人稍感寬慰的消息。

顏家康指出，縣長家屬知悉後特別表達這段期間各界的關心與祈福，縣民的祝福與祈願皆是陪伴他們度過艱難時刻的重要力量；同時，也由衷感謝第一線醫護人員的專業醫療與悉心照護，以及所有在第一時間提供協助與支持的朋友，讓家屬得以專心守護縣長。

顏家康盼外界持續為縣長集氣祈福，盼他早日康復、平安脫險，盡速回到工作崗位，繼續為澎湖鄉親服務。

澎湖縣 陳光復 團隊 榮總 手術 民進黨

延伸閱讀

好消息！陳光復初一重傷後「昏迷指數從5往上升」 家屬發聲：目前進步中

澎湖縣長陳光復摔倒昏迷 馬公市長黃健忠還原現場

陳光復已手術未脫險 澎湖縣府：目前情況穩定 懇請大眾持續集氣祈福

影／陳光復未脫險 賴總統：緊急開刀部分頭蓋骨拿起減壓 目前手術順利

相關新聞

澎湖縣長陳光復初一重傷後最新病況曝 民進黨縣黨部：朝好轉方向發展

澎湖縣長陳光復大年初一在文化局演藝廳不慎失足摔落階梯，腦部重傷昏迷，後轉送高雄榮總治療進行顱內減壓手術；民進黨澎湖縣黨部...

換上運動服 賴總統合體李洋「動次動」做10分鐘健康操

農曆春節年假進入尾聲，賴清德總統在年假期間與運動部長李洋合體做健康操，賴總統表示，看李洋做起來當然很輕鬆，「我自己做起來...

因4個字忍3年才開箱！陳宥丞曝精神支柱…恰恰親筆簽名球

春節連假尾聲，民眾黨北市議員陳宥丞在臉書開箱三年前就收到的馬年禮物、恰恰彭政閔親筆簽名的簽名球，上頭寫有「馬到成功」四字...

華府直擊／主動提川習通話談台灣 川普對台議題放軟？

美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平通話，並在通話之後，於社群網路「真實社群」（Truth Social）上主動提及兩人在談話中有談到台灣，再加上川普政府近期公布新版的國防戰略，內容完全沒有提到台灣，更讓外界猜測川普在台灣議題上的態度是否放軟。 川普自從2025年宣誓就職後，與習近平公開的通話共4次，並在南韓會面過一次。過往，川普與習近平通話，美中在台灣議題上都會有所出入，尤其是川普鮮少主動提到台灣，反觀中方的新聞稿中，台灣議題經常被視為是通話的核心議題之一。

日本自駕出意外 外交部：2受傷國人治療後已離開醫院

日本福島縣喜多方市松山町的國道121號，19日下午發生一起嚴重交通事故。一輛由台灣遊客駕駛的自用小客車撞上對向行駛的輕型...

「黏」了總統8年…這位藍營縣長獲得賴清德總統公開肯定

台灣朝野對立嚴重，過去藍綠國家元首到地方參訪，縣市長往往未到場陪同，不過，藍營的彰化縣長王惠美則是例外，從蔡英文前總統到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。