快訊

今收假日國道11路段恐塞 高公局建議南部、國5北向上午9時前出發

社群瘋傳YouTuber老高逃稅遭拘留、追繳18億罰款？網揪3疑點批造謠

因4個字忍3年才開箱！陳宥丞曝精神支柱…恰恰親筆簽名球

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
春節連假尾聲，民眾黨北市議員陳宥丞在臉書開箱三年前就收到的馬年禮物、恰恰彭政閔親筆簽名的簽名球，上頭寫有「馬到成功」四字。圖／引用自陳宥丞臉書
春節連假尾聲，民眾黨北市議員陳宥丞在臉書開箱三年前就收到的馬年禮物、恰恰彭政閔親筆簽名的簽名球，上頭寫有「馬到成功」四字。圖／引用自陳宥丞臉書

春節連假尾聲，民眾黨北市議員陳宥丞在臉書開箱三年前就收到的馬年禮物、恰恰彭政閔親筆簽名的簽名球，上頭寫有「馬到成功」四字，陳宥丞說，這顆球是他精神支柱，身為頭號粉絲，他也從恰恰身上悟得自己從政的理念。

陳宥丞在臉書秀出一顆彭政閔親筆簽名球，他說，這是三年前一位鄭律師特別請恰恰彭政閔簽名送給他的簽名球，收到之後一直被珍藏在專屬的壓克力透明棒球盒，並放在家裡最高的位置，終於等到馬年，才開箱分享這份禮物。

收到恰恰寫有「馬到成功」四個字的親筆簽名球，陳宥丞說，首先，他其實一直很想問恰恰為什麼會送他「馬到成功」四個字（但沒有機會）；第二，這顆球對他來說也是精神支柱，政治上許多風風雨雨跟人情冷暖高低潮，如人飲水、冷暖自知，但看恰恰職業生涯近20年，一路走來，除了鍛鍊成為技術超群的全面性球員，最讓他佩服的是敬業、正直和極度內斂跟自律的性格。

「若說陳傑憲是台灣現在代表球員，那台灣職棒歷史上最具代表性與公信力的球星之一絕對有彭政閔。」陳也有感而發提到，今年他即將40歲，從12歲當工讀生，低收入戶一路能走進議會，謝謝師父黃珊珊和許多貴人的幫助，他也深知自己過去的經驗不足，有許多人情世故還需要努力。

陳宥丞說，40歲照古代孔子論語的標準，已經歷世事、累積智慧，對人生方向、世間道理應明辨不疑，且不再容易感到困惑。不敢說自己已有如此成熟的標誌，但至少能清楚知道什麼是重要的、該追求的，也期許自己能在平安健康的前提，「心存善念、盡力而為」。他也在文末提到，年底也請大家讓認真做事的好人都能一起進到議會「馬到成功」。

春節連假尾聲，民眾黨北市議員陳宥丞在臉書開箱三年前就收到的馬年禮物、恰恰彭政閔親筆簽名的簽名球，上頭寫有「馬到成功」四字。圖／引用自陳宥丞臉書
春節連假尾聲，民眾黨北市議員陳宥丞在臉書開箱三年前就收到的馬年禮物、恰恰彭政閔親筆簽名的簽名球，上頭寫有「馬到成功」四字。圖／引用自陳宥丞臉書

馬年 陳宥丞 成功 彭政閔

延伸閱讀

經典賽／布雷克遞補加拿大隊 期待對決陳傑憲

經典賽／關注龍仔春訓敲安 陳傑憲：想向他學習

中職／受國家隊隊友刺激 陳傑憲追求重訓體態不一樣了

中職／陳傑憲連任統一獅隊長 陳重羽、高塩將樹接副隊長

相關新聞

因4個字忍3年才開箱！陳宥丞曝精神支柱…恰恰親筆簽名球

春節連假尾聲，民眾黨北市議員陳宥丞在臉書開箱三年前就收到的馬年禮物、恰恰彭政閔親筆簽名的簽名球，上頭寫有「馬到成功」四字...

華府直擊／主動提川習通話談台灣 川普對台議題放軟？

美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平通話，並在通話之後，於社群網路「真實社群」（Truth Social）上主動提及兩人在談話中有談到台灣，再加上川普政府近期公布新版的國防戰略，內容完全沒有提到台灣，更讓外界猜測川普在台灣議題上的態度是否放軟。 川普自從2025年宣誓就職後，與習近平公開的通話共4次，並在南韓會面過一次。過往，川普與習近平通話，美中在台灣議題上都會有所出入，尤其是川普鮮少主動提到台灣，反觀中方的新聞稿中，台灣議題經常被視為是通話的核心議題之一。

日本自駕出意外 外交部：2受傷國人治療後已離開醫院

日本福島縣喜多方市松山町的國道121號，19日下午發生一起嚴重交通事故。一輛由台灣遊客駕駛的自用小客車撞上對向行駛的輕型...

「黏」了總統8年…這位藍營縣長獲得賴清德總統公開肯定

台灣朝野對立嚴重，過去藍綠國家元首到地方參訪，縣市長往往未到場陪同，不過，藍營的彰化縣長王惠美則是例外，從蔡英文前總統到...

國運籤撥亂反正 柯文哲批民進黨大罷免製造分裂「政府不要帶頭亂」

大甲鎮瀾宮19日晚上求出今年國運籤，解籤人表示要「撥亂反正、求共識」，行政院長卓榮泰昨說，台灣不要亂就不用撥。台灣民眾黨...

川習會在即 學者：美恐趕進度施壓台尖端晶片赴美 軍購不排除微調

匿名美國白宮官員證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。各界普遍預期屆時川普將會晤中國國家主席習近平。學者分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。