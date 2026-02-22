因4個字忍3年才開箱！陳宥丞曝精神支柱…恰恰親筆簽名球

春節連假尾聲，民眾黨北市議員陳宥丞在臉書開箱三年前就收到的馬年禮物、恰恰彭政閔親筆簽名的簽名球，上頭寫有「馬到成功」四字，陳宥丞說，這顆球是他精神支柱，身為頭號粉絲，他也從恰恰身上悟得自己從政的理念。

陳宥丞在臉書秀出一顆彭政閔親筆簽名球，他說，這是三年前一位鄭律師特別請恰恰彭政閔簽名送給他的簽名球，收到之後一直被珍藏在專屬的壓克力透明棒球盒，並放在家裡最高的位置，終於等到馬年，才開箱分享這份禮物。

收到恰恰寫有「馬到成功」四個字的親筆簽名球，陳宥丞說，首先，他其實一直很想問恰恰為什麼會送他「馬到成功」四個字（但沒有機會）；第二，這顆球對他來說也是精神支柱，政治上許多風風雨雨跟人情冷暖高低潮，如人飲水、冷暖自知，但看恰恰職業生涯近20年，一路走來，除了鍛鍊成為技術超群的全面性球員，最讓他佩服的是敬業、正直和極度內斂跟自律的性格。

「若說陳傑憲是台灣現在代表球員，那台灣職棒歷史上最具代表性與公信力的球星之一絕對有彭政閔。」陳也有感而發提到，今年他即將40歲，從12歲當工讀生，低收入戶一路能走進議會，謝謝師父黃珊珊和許多貴人的幫助，他也深知自己過去的經驗不足，有許多人情世故還需要努力。