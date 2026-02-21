日本自駕出意外 外交部：2受傷國人治療後已離開醫院

日本福島縣喜多方市松山町的國道121號，19日下午發生一起嚴重交通事故。一輛由台灣遊客駕駛的自用小客車撞上對向行駛的輕型車，造成3人重傷。外交部今表示，2名受傷國人接受治療後已離開醫院，外交部已指示駐處持續與日本警方保持聯絡，並提供國人必要協助。

福島中央電視台報導，根據當地警方說法，事故發生於當天下午4時50分左右。當時一名34歲台灣籍男子駕駛自用小客車，行經該路段時，與對向由一名居住在喜多方市的67歲女性所駕駛的輕型車發生碰撞。

報導指出，男子的車內當時載有一家五口，皆為台灣籍，事發時正值在日本旅遊途中，事故造成其中3人因骨折而受重傷。事故現場為單向各一線道的道路，目前警方正針對具體事故原因展開進一步調查。

外交部表示，有關國人在日本福島縣喜多方市駕車與對向車輛發生車禍，我國駐日本代表處於第一時間聯繫當地警察署獲復，2名受傷國人接受治療後已離開醫院。外交部已指示駐處持續與日本警方保持聯絡，並提供國人必要協助。

外交部提醒國人，海外駕車時，應遵守當地交通規則，注意行車路況，以確保車內乘客安全。如果在日本遭遇緊急危難需協助時，可與我國駐日館處聯絡。駐日各館處緊急聯絡電話如下：

駐日本代表處：+81-80-1009-7179、駐大阪辦事處：+81-90-8794-4568、駐福岡辦事處：+81-90-1922-9740、駐札幌辦事處：+81-80-1460-2568、駐橫濱辦事處：+81-90-3211-7576、駐那霸辦事處：+81-80-8056-0122；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以及時尋求必要協助。