快訊

經典賽／中華隊「閉門」熱身賽2：2韓職培證英雄 古林睿煬先發失2分

最高法院判決後…美平均關稅大降至8.3% 20大進口國我排第5高

7陸客春節魂斷貝加爾湖…行程要價7.7萬 「小鋼炮」2分鐘沉沒

【重磅快評】美大法官判川普關稅無效 台灣真要當「冤大頭」？

聯合報／ 主筆室
美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」課徵關稅違法、關稅無效。（圖／歐新社）
美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」課徵關稅違法、關稅無效。（圖／歐新社）

美台完成對等貿易協定（ART）的簽署，但美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法、關稅無效。至於美國和他國在這些關稅下所談判達成的貿易協議是否仍算數，雖然川普表示其中許多協議依然有效，有些會失效的將被其他關稅取代。

此判決無疑是對「關稅帝君」川普的一大打擊，對於遭其關稅大棒敲打經年的世界各國來說，總算是找到了一個可以稍稍喘口氣，以及力圖尋求救濟甚或索求被美強徵關稅的缺口。至於已然在一周前與美國簽署ART的台灣，則顯然成為此判決前「歡喜甘願」簽協定的「冤大頭」，全民正張大眼睛看賴政府要如何自圓其說或補鍋。

其實美國最高法院審議川普關稅政策是否違法，一直是過去幾個月以來全球關注的焦點，並傳出美國大法官可能在一月或二月初前即宣判。並且，早有學者專家根據美國最高法院過去的判決或類似主張，甚至細至對於本屆九位大法官的逐一分析，幾乎多數人均預測川普政府將敗訴，甚至就連前行政院副院長施俊吉也呼籲應待美國大法官判決後再說，這即是美台簽署ART之前的大背景。

只可惜言者諄諄、聽者藐藐，賴政府不知為何，仍「義無反顧」的選擇在一月中與美國簽署「台美投資備忘錄」（MOU），行政院長卓榮泰還大內宣稱「四項談判目標全數達成，擊出了一支漂亮的全壘打」；接著又在二月十三日完成簽署ART，宣稱談判結果完成六大目標，下一階段是將協定及簽署MOU送國會審議，意圖讓國會全數埋單。

直言之，如果賴政府採納了施俊吉等人的專業建議，可以想見，雖然台灣在美國最高法院宣判之前將會承受川普政府的不斷施壓，卻可能取得遠超風險的回報。只可惜時光無法倒流，如今來看，就算川普政府依舊有著其他的政策工具可以加徵關稅，影響層面及時效卻已遠不如全面且及時的關稅戰，賴政府屆時還需要連帶「附贈」與關稅無關的台積電赴美設廠、五千億美元投資，甚至是已然干涉國家主權的國防支出GDP百分之三占比？

對台灣來說，誠如藍營立委賴士葆所言，如今既然ART的法源基礎已變動，要求撤回ART協議，送交立法院的MOU查照案改為實質審查，顯然才是合乎法制的補救措施。立法院如果真的充當賴政府的橡皮圖章，只能任川普政府宰割，那還不如關門算了。

另一方面，賴政府對於IEEPA的情報和法律風險評估，也顯然不及格，相關的責任歸屬及追究，更是賴政府必須給國人的一個交代。

只是可以想見，就算在野黨善盡把關職責嚴審相關協定，幾已決心與國會多數死嗑到底的賴政府，依舊有著不副署、聲請釋憲等終極武器，並期待憲法法庭五名大法官的救援。終究，相較美國最高法院大法官敢對抗川普總統的濫權，如今五大法官其實更像是賴政府的「大法師」。

只是，台灣還要繼續當「關稅帝君」的冤大頭嗎？除了取決於國會能否發揮制衡功能以及民意取向，又何嘗不在賴清德總統的一念之間？

美國最高法院 大法官 賴政府

延伸閱讀

川普關稅敗訴／裁決未含232條款，汽車、製藥等關鍵產業未受影響

川普關稅敗訴…辛苦談還多賠半導體資本 侯漢廷點出台灣「尷尬現實」

川普關稅無效 國民黨團警告賴政府：懸崖勒馬 重啟談判

白宮證實：川普3月31日起訪中3天 料有「大場面」

相關新聞

「黏」了總統8年…這位藍營縣長獲得賴清德總統公開肯定

台灣朝野對立嚴重，過去藍綠國家元首到地方參訪，縣市長往往未到場陪同，不過，藍營的彰化縣長王惠美則是例外，從蔡英文前總統到...

緊盯川普關稅後續 政院：台美協定是否送立院審議將適時因應

美國聯邦最高法院裁定川普政府開徵「對等關稅」及「芬太尼關稅」因逾越授權而無效。行政院發言人李慧芝表示，政府高度關注後續發...

川普關稅無效 國民黨：政府應說明美台ART是否仍有效

美國最高法院判決美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法而無效。針對美國最高法院就關稅政策所作出...

美國最高法院裁定川普關稅無效 柯文哲：天塌下來我們不是最高的

美國聯邦最高法院20日判決，認定美國總統川普去年開始實施的全球性關稅政策無效，川普表示判決令人失望，將啟動替代方案。台灣...

決戰中台灣！柯文哲今赴台中5宮廟走春 首站參拜太平媽引人龍爭相合影

決戰中台灣，民眾黨前主席柯文哲今大年初五在台中走春，參拜5宮廟祈福，現場發送小物，強力輔選。柯文哲首站在同黨立院總召陳清...

美最高院判川普對等關稅違法！黃國昌：司法敢向總統説不 才是令人尊敬

台美簽署對等貿易協定一周後，美國聯邦最高法院20日判決美國總統川普採取的對等關稅政策違法。民眾黨主席黃國昌在臉書貼文表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。