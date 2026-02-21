川普關稅敗訴…辛苦談還多賠半導體資本 侯漢廷點出台灣「尷尬現實」

美國聯邦最高法院裁定川普總統對等關稅無效，新黨北市議員侯漢廷今提及前總統蔡英文任內行政院副院長施俊吉上月言論驗證現況，也點出台灣現在面臨的尷尬現實，辛苦談來15％比沒談的別國10％還多，還多賠上半導體資本。

侯漢廷今在臉書指出，施俊吉1個月前曾說「如果川普關稅違法，台灣何需現在與美國達成談判協議」、「現在的台灣為什麼要用5座台積電2奈米以下的晶圓廠去換5%的關稅減讓，而不等待美國最高法院的判決？」

侯漢廷表示，現在看來，美國最高法院已裁定川普援引緊急法源課關稅違法，至少證明當時確實存在另一種策略選擇。如果關稅本身存在法律瑕疵，這段時間的急功近利是否反而讓台灣在談判桌上失去「以逸待勞」的籌碼？他認為，「施俊吉的觀點正確。」

侯漢廷說，現在尷尬的事實是，民進黨辛苦談來的15%關稅，加上高達5000億元美金（2500億元投資+2500億元信保）的「台灣模式」，對比川普敗訴後隨即對全球祭出10%基準關稅，台灣談判後的結果，關稅竟然比別人沒談的還要高5%，還多賠上幾代人積攢的半導體資本？

侯漢廷直言，雖然施俊吉是民進黨，他也不會因人廢言。但現在的台灣會「因黨信言」，相信民進黨一定是最好的結果，反正開工台股大漲，證明民進黨都沒有錯、不會錯。