「黏」了總統8年…這位藍營縣長獲得賴清德總統公開肯定

台灣朝野對立嚴重，過去藍綠國家元首到地方參訪，縣市長往往未到場陪同，不過，藍營的彰化縣長王惠美則是例外，從蔡英文前總統到賴清德總統到彰化參訪，她幾乎從未缺席，除尊重國家元首，也乘機反映民意，前天賴總統到鹿港天后宮參拜，即特別為王惠美8年來為彰化的辛苦表示感謝，是難得溫馨的場面。

地方政壇人士指出，台灣因朝野對立嚴重，在野黨的縣市長常認為，中央對地方建設往往是「是不是自己人」來衡量，中央要員下鄉甚至未得到尊重，甚至在照相「排位子」，被迫穿小鞋，加上總統下鄉，常常是忽而總統、忽而執政黨主席，為承避免困擾，很多在野的縣市長就選擇缺席。

不過，藍營的王惠美對於中央要員下鄉，則是呈現不同態度，如果時間安排得上，只要是公務行程，她總是會親自陪同到場， 常見她地主身分，擠到總統身邊反映民意，甚至遞上牛皮紙袋，裡邊著裝滿滿的地方建設，請總統轉達給相關部會，全力 支持。成與不成是一回事，但王惠美如此「黏人」卻令人印象深刻，也有媒體聚焦效果。

王惠美「黏」著總統，部分藍綠人士都不認同，賴總統過去也沒多給反饋，頂多表達致意及感謝。賴總總在前天大年初三到鹿港天后宮參拜，王惠美就提早等候，並陪同參拜媽祖，賴總統在發給民眾福袋時，王惠美也在後跟著發放縣府福袋，吸納總統人氣。

王惠美以地主也得到發言的機會，沒想到賴總統致詞時，很難得對王惠美表示讚許，賴總統說：「我身為總統，我也很感謝王惠美縣長過去8年在彰化縣的打拚。雖然是不同黨派，但我過去擔任行政院長的時候就了解，王惠美縣長她是如何在做立委，她對我的質詢其實都準備得非常周到，都站在彰化縣的立場。所以8年我們看到她八年的辛苦，也有很好的成績，我們掌聲給縣長感謝一下，感謝她的打拚。」王惠美則回以會心一笑。