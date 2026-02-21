國際母語日 賴總統朗讀台語詩：重新感受母語的美

快訊

中央社／ 台北21日電

今天是國際母語日，總統賴清德今天透過臉書分享一段朗讀台語詩的影片。他說，語言不只是溝通工具，更承載一代又一代人的記憶與情感；一本詩集，讓大家重新感受母語的美，也讓台語繼續在日常生活中被聽見、被使用。

賴總統說，前陣子在台北國際書展，他帶回一本台語詩集「日花閃爍」。這本書首刷上架就被掃光，也被稱為「2026 出版奇蹟」，不僅登上誠品暢銷排行，也入選選書推薦。

總統表示，翻開之後，他很喜歡。詩的文字非常美，用台語寫生活裡細微的情緒與光影，把日常心事寫得溫柔，卻充滿力量。

他說，在今天這個屬於母語的日子裡，他朗讀了其中一首「陷眠」，也特別邀請詩集作者温若喬，同時也是「學台語Ohtaigi」的創辦人，親自朗讀「柴花」。透過她的聲音，更能感受到台語的節奏與溫度。

賴總統說，他特別感動的是，温若喬其實非常年輕，卻能以優美而成熟的文字，寫出台語的層次與深度。讓他更加相信，母語正在年輕世代手中，長出新的樣貌。

賴總統表示，語言不只是溝通工具，更承載一代又一代人的記憶與情感。一本詩集，讓大家重新感受母語的美，也讓台語繼續在日常生活中被聽見、被使用。

