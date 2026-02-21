美專家：關稅案裁決對台不是大問題 貿易協定將維持

美國最高法院今天裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效。美專家對此分析，這項裁決結果對台灣而言不是太大的擔憂，因為大多數台灣輸美產品涉及另外的232條款關稅；儘管最高法院做出這項裁決，台美貿易協定仍將維持。

美國最高法院今天裁定，「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力。川普（Donald Trump）先前援引1977年制定的IEEPA，向幾乎所有各國徵收「對等」關稅。

對於美國和其他國家在這些關稅下所談判達成的貿易協議是否仍算數，川普表示，其中許多協議依然有效，有些雖然會失效，但將被其他關稅取代。

台美上週簽署對等貿易協定，華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）今天舉行座談進行解析，由哈德遜研究所資深研究員、國際經濟與國家安全專家華特斯（Riley Walters）主持，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、美台商業協會（U.S.-TaiwanBusiness Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）與談。

對於與會者問及美國最高法院關稅案裁決的影響，華特斯表示，對台灣來說，大多數輸美商品都涵蓋在232條款關稅範疇，所以「IEEPA對他們而言，不是太大的擔憂，232條款才是」。

台灣輸美工業產品逾7成屬於232條款產品項目，包括半導體及其衍生品、汽車零組件及木材家具、航空零組件的鋼鐵鋁成分等。台美簽署對等貿易協定後，確立對等關稅15%不疊加及232關稅最優惠；台灣將降低對美國工業及農業出口的貿易壁壘並擴大對美採購等。

華特斯表示，儘管最高法院做出這項裁決，台美貿易協定仍將維持。

有關台美貿易協定，韓儒伯指出，先前幕後存在著巨大壓力，必須在美國最高法院做出裁決前，讓協定「塵埃落定」。他認為，這是一項雙贏的協定。

葛來儀也說，這項協議展現美台關係持續的重要性，「這不僅關乎貿易，還涉及技術及日益增加的其他合作領域」，相信將進一步強化美台關係的發展。

葛來儀指出，川普政府所有談成的貿易協議都獲得川普的批准，他願意達成這項美台協定，再加上去年底通知國會一批總值111億美元的對台軍售案，凸顯了川普願意持續強化美台關係，並體認到這對美國至關重要。

她表示，川普絕對不想向中國發出「他對台灣的支持正在減弱」的訊號，那樣做會非常危險，他也不希望被別人牽著鼻子走。