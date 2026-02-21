川普關稅無效 國民黨：政府應說明美台ART是否仍有效

美國最高法院判決美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法而無效。針對美國最高法院就關稅政策所作出的判決，以及隨後美方以行政命令啟動臨時性關稅機制，國民黨今日要求政府應儘速確認台美貿易協議（ART）是否仍有效，台灣𠄘諾對美投資的基礎已動搖，政府應爭取與美國重啟談判，捍衛台灣經濟利益。

國民黨指出，國民黨立院黨團將在新春後，要求政府提出完整評估報告，共商因應對策。關稅不僅攸關出口產業競爭力，更直接影響地方經濟、就業結構與民生物價，政府有責任以更高標準、更多資訊透明，確保國家整體利益不受損害。

國民黨基於理性監督立場，提出四項具體呼籲，盼政府審慎因應、廣納意見。第一，呼籲政府儘速釐清台美ART在新關稅架構下是否仍具實質效力。

國民黨指出，隨著美國關稅政策的法律與行政基礎出現變化，原先所談成的台美ART，其適用前提與實際效力，有必要重新確認。政府應儘速對外說明，協議是否仍在既定條件下運作，或需進一步調整，以避免政策執行與國際現實脫節。

國民黨表示，第二，對美投資與讓利承諾基礎已出現變動，應審慎評估並爭取重啟談判空間。台灣先前為爭取特定關稅待遇，所提出的對美投資與相關承諾，係建立在既有關稅政策架構之上。如今該架構已發生變化，政府應本於國家最大利益，審慎檢視原有承諾是否仍具合理性，並主動爭取與美方重新溝通與調整的空間，確保台灣不因情勢轉變而承擔過度成本。

國民黨表示，第三，立即重算新關稅條件下的實質稅負，完整評估對產業與就業的影響。國民黨呼籲，行政部門應儘速依據新的關稅機制，重新設算台灣出口美國各主要產業的實際稅負變化，並就其對供應鏈、企業經營與勞工就業的影響提出完整評估，協助產業與勞工及早因應，降低不確定性所帶來的衝擊。

國民黨表示，第四，國家利益不應淪為內宣工具，透過國會機制共商因應之道。國民黨強調，國際關稅與經貿政策的變動，影響深遠且複雜，應透過制度化討論凝聚共識。中國國民黨立法院黨團於新春後，將要求政府向立法院提出完整的影響評估與因應報告，並在國會平台上進行充分討論，整合產業、勞工與社會各界意見，共同找出最有利於台灣經濟穩定與長遠發展的對策。

此外，國民黨特別指出，美國最高法院在本次關稅爭議中，充分展現民主國家司法體系應有的獨立性與權威性。即便相關法官係由時任總統川普任命，仍能依法審理、依憲裁判，明確宣示對等關稅措施違憲，勇於對當權者說不，捍衛憲政秩序與法治底線。此一判決不僅維護司法尊嚴，更再次確立最高法院作為憲法守護者的崇高地位，也為民主制度提供最關鍵的穩定力量。

國民黨強調，理性監督、審慎把關，是對國家最負責任的態度，也期待政府以同樣的態度，面對攸關台灣長遠發展的重要經貿議題。