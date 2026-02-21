國運籤撥亂反正 柯文哲批民進黨大罷免製造分裂「政府不要帶頭亂」

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民眾黨展開台中走春拜年行程，創黨主席柯文哲（前左四）等人今上午到北屯芒果樹福德祠參拜。記者陳敬丰／攝影
大甲鎮瀾宮19日晚上求出今年國運籤，解籤人表示要「撥亂反正、求共識」，行政院長卓榮泰昨說，台灣不要亂就不用撥。台灣民眾黨創黨主席柯文哲今表示，不搞大罷免，台灣社會就不會這麼分裂，所以沒有錯，政府不要帶頭亂就好。

柯文哲今天展開台中走春拜年行程，上午與立委陳清龍、台中市議員江和樹、議員參選人劉芩妤、擬參選人吳皇昇等人到北屯芒果樹福德祠參拜、向支持者發紅包。

柯文哲說，媽祖講得沒錯，（民進黨）不要搞大罷免，今天台灣社會就不會這麼分裂對立，現在每天恐嚇要把民眾黨主席黃國昌抓去關、讓媒體亂搞，這樣還期望人家笑容可掬、和藹可親，就很困難；所以確實，沒有亂就不需要撥亂反正，政府不要帶頭亂就好。

關於台中市長選舉，柯文哲表示，國民黨已經訂出黨內提名的時程，等藍營整合完畢，再來討論藍白合要怎麼做；民眾黨目前沒有要推出市長參選人，所以原則上是等國民黨搞定，大家再來看下一步怎麼做。

媒體也詢問，賴清德總統全台發紅包都會提到總預算與國防預算，說「有錢就要請保全」。柯文哲笑回，有錢是應該請保全，但是要請正常的保全，不要找一個自己都來汙錢的保全，這樣就沒有錯。

柯文哲表示，民進黨搞大罷免，分裂台灣、製造對立，還每天恐嚇要把黃國昌抓去關，政府不要帶頭亂，當然就不用撥亂反正。記者陳敬丰／攝影
柯文哲表示，民進黨搞大罷免，分裂台灣、製造對立，還每天恐嚇要把黃國昌抓去關，政府不要帶頭亂，當然就不用撥亂反正。記者陳敬丰／攝影

