川習會在即 學者：美恐趕進度施壓台尖端晶片赴美 軍購不排除微調

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普20日在白宮記者會上猛烈抨擊最高法院裁決，並談到退款問題時表示：「這件事可能要打兩年官司……我們最後可能要打上5年。」（歐新社）
匿名美國白宮官員證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。各界普遍預期屆時川普將會晤中國國家主席習近平。學者分析，在「川習會」前，台灣會持續被美施壓展開對美投資、放行尖端晶片科技、通過對美軍購預算等政策行動，但在軍購上不排除變化；至於賴清德總統以過境美國之名訪問美國，難度持續極高。

政治大學外交系教授、對外關係協會秘書長黃奎博說，川普對這次訪問北京的企盼已極為明顯，例如公開稱訪問將非常轟動，會是史上最壯觀的場面，又如從去年上任沒多久後便常將與習近平會面的訊息掛在嘴邊，主動提到在跟習近平討論對台軍售事宜，還多次稱與習近平關係非常好。川普及其核心幕僚對於與台灣有關的重大政策若有所躊躇，絕不令人意外。

黃奎博表示，對川普政府而言，既能從台灣大賺其錢、彌補貿易逆差、增強美國晶片戰略安全，又能讓中國大陸恢復對美採購、縮小貿易逆差、放鬆稀土管制，此種左右逢源、讓美國持續領先的情況，是最理想的。但這不表示美國對台灣和中國大陸是同等看待，因為在美國國家戰略布局的比重上，台灣雖有其重要性，可被取代性卻愈來愈高，中國大陸所占比重絕對高於台灣，且中國大陸還有抵抗或反制美國的底氣與意願，讓川普不得不另眼看待。

黃奎博認為，在4月上旬「川習會」之前，台灣會持續被美施壓盡快展開對美投資和降稅、放行尖端晶片科技赴美、通過對美軍購預算等政策行動，這可謂是川普政府在「趕進度」，但在軍購案上是否仍照舊，或者武器系統的內容會有若干微調以免過於刺激中共當局，甚至減少數項武器系統的購置，這都不可以排除其可能。

黃奎博指出，對於賴清德以過境美國之名訪問美國，難度持續極高，除非美國和中國大陸在「川習會」之前的安排無法取得雙方均高度滿意的共識，或者賴清德本人願在極為低調的前提下「真的只有過境美國」。

